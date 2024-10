‘Buraco próximo da morte’, diz Caio Blat ao falar sobre separação

Convidado do programa Santa Ignorância (GNT), o ator Caio Blat, 44, chorou ao falar sobre o tema separação, algo que ocorre com ele neste momento. O ator encerrou seu casamento com a atriz Luisa Arraes, 31, com quem ficou por sete anos.

“[Separação] É um buraco muito grande. Muito próximo da morte. É uma sensação de que não vai ter volta. Já tive crise de pânico, já tive surto psicótico. Com o fim do casamento, achava que havia acabado a minha vida”, disse.

Em determinado momento do papo, o ator se emocionou ao relembrar a vez em que gravou um filme no meio de um momento pessoal conturbado.

“Fiz um filme de amor no meio de uma separação e ficava caído num canto, no chão, chorando. Teve uns dois ou três dias que eu não conseguia levantar da cama. Eu causei um transtorno para a produção”, disse.

De acordo com ele, aquela situação mexeu tanto com ele que precisou de apoio psiquiátrico. “Estava completamente exposto, à flor da pele.”

Neste mês, Luisa terminou a relação com Caio Blat após sete anos, com quem vivia em um relacionamento aberto. Recentemente, ela foi vista num momento íntimo com José Loreto. Na festa de encerramento das filmagens de “No Rancho Fundo” (Globo), os dois deram um beijinho.

Neste ano, a atriz foi vista em algumas oportunidades com o cantor Chico Chico, filho de Cássia Eller (1962-2001). Em setembro, eles almoçaram juntos no Rio, e em fevereiro, já haviam sido fotografados aos beijos durante um show, no Circo Voador, também no Rio.

Na época do beijo, a atriz ainda era casada com Blat. O ator disse ter achado ótimo o encontro da então esposa e que seria na monogamia que existiria posse e ciúme.