‘Bunker’ com fuzil, munições e quase 60 kg de cocaína é encontrado pela polícia em Guarujá

A Polícia Civil encontrou um “bunker” que escondia um fuzil, diversas munições e 58 quilos de cocaína pura na região do Jardim Virgínia, em Guarujá, no litoral de São Paulo, na quinta-feira (31). O flagrante aconteceu durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão e de prisão em um imóvel de luxo.

As equipes realizavam campana no local quando avistaram o investigado sair em uma moto. Ele foi abordado, notificado sobre o mandado judicial e acompanhou os policiais durante as buscas no imóvel.

Foram encontrados três tijolos de cocaína na garagem. Posteriormente, durante a vistoria em uma construção no fundo do terreno, os investigadores notaram uma abertura no chão e encontraram o bunker.

Um dos policiais desceu no abrigo subterrâneo, de cerca de 1,70 metro, sem iluminação ou ventilação. Lá, ele encontrou um fuzil, munições, pelo menos 14 carregadores para a armas e mais 48 tijolos de cocaína.

O dono do imóvel havia sido condenado em 2019 após a polícia encontrar, na mesma residência alvo do mandado, quase uma tonelada de drogas e cinco pistolas.

As substâncias, o armamento, três celulares e diversos documentos diversos foram apreendidos para a perícia.

O criminoso foi encaminhado à Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes (Dise), do Departamento Estadual de Prevenção e Repressão ao Narcotráfico (Denarc), onde o caso foi registrado como tráfico de drogas, porte ilegal de arma e cumprimento de mandado.