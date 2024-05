Bungee Jump, roda-gigante, tirolesa, tobogã e pista de skate estão entre experiências para curtir no João Rock

Os shows ininterruptos que somam mais de 14 horas de maratona musical são os protagonistas. Mas o João Rock – icônico festival que acontece pelo 21º ano em Ribeirão Preto – vai além para o seu público. O entretenimento “aventureiro” e imersivo toma conta dos 200 mil metros quadrados do Parque Permanente de Exposições, onde ocorre o evento que acontece no próximo 8 de junho.

Entre os destaques está o Bungee Jump Unfiltered, trazido pela Eisenbahn – marca premium do Grupo HEINEKEN -, patrocinadora master do festival. Para eternizar a memória radical, os saltos serão filmados em câmera lenta e ficam disponíveis via QR Code, permitindo que o público reviva cada segundo da experiência. Para participar da aventura é necessário pegar uma fila virtual.

Com 22 metros de altura, a roda-gigante que, mais uma vez, marca presença no evento, assinada pelo Banco do Brasil, garante os melhores clicks durante o festival e uma visão emocionante. Com participação gratuita, o agendamento deve ser feito na hora.

Uma das novidades deste ano é o tobogã que culmina em uma divertida piscina de bolinhas pro público resgatar a alegria da infância, com dose máxima de emoção. O brinquedo é parte das ações da Crokíssimo, marca amendoim da Santa Helena Alimentos. A marca ainda terá outras ações de interação com o público como o “AeroDrum”, um jogo que utiliza tecnologia de rastreamento para simular uma experiência de bateria sem a necessidade de instrumentos físico e uma “Câmara de Berro” – espaço acústico com medidor de decibéis – em que as pessoas boas de gogó poderão soltar a voz e descobrir quem tem o poder do “Berro Supremo”.

Para quem curte música com adrenalina, a Mike’s apresenta no festival uma gigante tirolesa de 120 metros de extensão e 18 metros de altura. O brinquedo, permitirá que os participantes sobrevoem toda a estrutura do evento. Para participar da ativação os interessados devem fazer seu cadastro antecipado pelo site oficial do João Rock.

Adrenalina na pista

A união da música com o skate no João Rock é uma tradição e será palco, mais uma vez, de apresentações de grandes skatistas, entre eles, o hexacampeão mundial Sandro Dias. As manobras ocorrem na área de ativação do Banco do Brasil, em uma das maiores pistas da América Latina, a rampa Half Pipe do próprio skatista, de 4,20 metros de altura e 15 metros de comprimento, garantindo uma das fontes de adrenalina no festival.

“A expectativa é grande para mais uma participação no João Rock, já me sinto parte desta família. Todos os anos preparamos uma apresentação especial e divertida para o público do festival, que se tornou também ponto de encontro dos fãs de esporte radical”, comenta Sandro Dias.

Nos palcos

Já nos palcos o evento receberá mais de 30 shows. Confira a programação:

Palco João Rock: Emicida e Pitty / Marcelo D2, Djonga e Um Punhado de Bamba, além de Paralamas do Sucesso, Samuel Rosa, CPM22, Marina Sena, Armandinho, Thiago Castanho, Marcão Britto – CBJR e Detonautas.

Palco Brasil (atrações são 100% inéditas): Lulu Santos, Ney Matogrosso, Djavan, 14 Bis e Novos Baianos com Pepeu, Baby do Brasil e Paulinho.

Palco Aquarela: Duda Beat, Marina Lima, Maria Gadú, Negra Li e Tássia Reis. Todas também pela primeira vez no Festival João Rock.

Palco Fortalecendo a Cena: Ebony, Ryu The Runner, Wiu, Teto e Veigh.