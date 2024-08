Bulldog Racing conquista mais um quinto lugar na sexta etapa do Sertões

Segundo top-5 consecutivo para a equipe Bulldog Racing entre os carros no Sertões 2024. Flávio Lunardi e Fred Budtikevitz completaram a sexta etapa do rally, entre Luís Eduardo Magalhães (BA) a Formosa (GO), na quinta posição com a picape XRanger preparada pela X Rally. A dupla ainda venceu na categoria Ultimate T1.1 em um dia marcado por 634 km de percurso, sendo 218 cronometrados.

O resultado desta quinta-feira (29) confirmou a evolução da dupla, que andou forte e próxima dos carros da principal categoria (Ultimate T1+), já alcançando o primeiro objetivo: um lugar entre os dez melhores na classificação geral da modalidade. Lunardi e Budtikevitz aparecem em oitavo e seguem com a terceira posição na Ultimate T1.1.

“Mantivemos nossa estratégia de acelerar forte para avançar na classificação. Foi uma etapa rápida e bem variada. O carro mais uma vez esteve perfeito e já estamos entre os dez primeiros. Faltam dois dias para o final do rally e nosso objetivo está cada vez mais próximo. Para quem ficou sete anos fora do Sertões, acredito que é uma ótima participação, mas ainda temos prova pela frente”, resumiu o piloto Lunardi.

Budtikevitz destacou a importância da navegação, especialmente na parte final da especial. “Pegamos um trecho sinuoso, mas bastante rápido, em que qualquer erro custaria caro. Foi mais um dia em que nosso entrosamento fez a diferença, assim como a pilotagem do Flávio, impecável”.

Nesta sexta-feira (30), a Bulldog Racing encara a penúltima etapa do Sertões, com formato de laço em torno de Formosa. Serão 497 km (349 deles cronometrados, em uma especial que promete ser das mais velozes da história da prova, com piso bom atravessando uma serra e um alto de chapada).

O Sertões 2024 termina no dia 31 em Brasília (DF), cidade que também sediou a largada, no dia 23. Nestes nove dias, pilotos e navegadores encaram 3.704 km, atravessando o Distrito Federal, Goiás, Minas Gerais e Bahia.

32º Sertões

24 de agosto (sábado) Etapa 1

Brasília (DF) a Formosa (GO)

DI: 38 km

SS: 236 km

DF: 253 km

Total: 527 km

25 de agosto (domingo) Etapa 2

Formosa (GO) a Santa Maria da Vitória (BA)

DI: 29 km

SS: 433 km

DF: 208 km

Total: 670 km

26 de agosto (segunda-feira) Etapa 3

Santa Maria da Vitória (BA) a Luís Eduardo Magalhães (BA)

DI: 3 km

SS: 336 km

DF: 47 km

Total: 386 km

27 de agosto (terça-feira) Etapa 4

Luís Eduardo Magalhães (BA)

DI: 16 km

SS: 263 km

DF: 14 km

Total: 293 km

28 de agosto (quarta-feira) Etapa 5

Luís Eduardo Magalhães (BA)

DI: 6 km

SS: 418 km

DF: 10 km

Total: 434 km

29 de agosto (quinta-feira) Etapa 6

Luís Eduardo Magalhães (BA) a Formosa (GO)

DI: 139 km

SS: 218 km

DF: 277 km

Total: 634 km

30 de agosto (sexta-feira) Etapa 7

Formosa (GO)

DI: 85 km

SS: 349 km

DF: 63 km

Total: 497 km

31 de agosto (sábado) Etapa 8

Formosa (GO) a Brasília (DF)

DI: 29 km

SS: 133 km

DF: 101 km

Total: 263 km

A Bulldog Racing tem patrocínio de Axia Vectra e Henz Engenharia, apoio de Malai Manso Resort, Metalúrgica Imam, AIOLFI Seguros e Omunga Grife Social e Instituto