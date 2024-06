Buffet Villa Kids Galpão promove festa solidária para crianças da Creche São Jerônimo Emiliani, de Santo André

Cerca de 70 crianças, de 3 a 4 anos, da Creche São Jerônimo Emiliani, de Santo André, serão presenteadas com uma grande festa no Buffet Villa Kids Galpão. O evento marcado para amanhã, 25, faz parte do projeto Villa Solidária em parceria com o Fundo Social da Prefeitura do município, que oferecerá uma tarde com direito a muitas comidinhas gostosas, música, brincadeiras e diversão.

“Fazemos esse evento há quase dois anos e todos os meses é um sentimento muito especial para todos os envolvidos, pois vemos como as crianças ficam felizes e se divertem com cada momento. É gratificante saber que estamos proporcionando um dia especial que certamente ficará marcante em suas vidas”, ressalta Tatiana Parise, proprietária do buffet.

O Villa Solidária acontece mensalmente, sempre na última terça-feira do mês, com diferentes instituições assistidas pelo órgão municipal. Ao final do evento, as crianças recebem um mimo como lembrança deste dia tão especial. Essa corrente de solidariedade é também fortalecida pelas famílias que optam por realizar seus eventos no Villa Kids, uma vez que uma parte do valor de cada contrato é direcionada para a organização dessa festa.

Como complemento da ação, o Villa Kids Galpão recebe doações que são destinadas ao órgão municipal – seja roupas em bom estado, calçados, materiais escolares, brinquedos, kits de higiene ou algum tipo de produto alimentício. “Como empreendedora, acredito muito nos atos de doar e dividir, e por isso me comprometi a contribuir de forma positiva com nossa comunidade. Fico muito feliz em impulsionar essa corrente do bem, para que cada vez mais crianças possam ser ajudadas”, reforça a empresária Tatiana Parise.

Interessados em contribuir, podem entrar em contato por meio do Instagram (@buffetvillakidsgapao) ou no próprio espaço, de segunda a sexta-feira das 9h às 17h e aos sábados e domingos, das 9h às 21h.

Sobre o Villa Kids Galpão Buffet

Há 8 anos no mercado, o Villa Kids Buffet está presente em momentos especiais, sempre se aprimorando na arte de servir e transformar sonhos em realidade. Como um buffet lúdico, busca resgatar as brincadeiras de rua de antigamente e conta com uma equipe de recreação especialista em diversão. O local traz o conceito de alta gastronomia em cada festa, buscando inspiração nos melhores restaurantes do Brasil e do mundo. O Villa Kids Galpão está localizado na Rua Santo André, 303, no Centro de Santo André (SP).