Buffet Villa Kids Galpão promove festa solidária em mês de comemoração às crianças

O Buffet Villa Kids Galpão, em parceria com o Fundo Social de Solidariedade de Santo André, recebe na tarde desta terça-feira a Instituição Assistencial e Educacional Dr. Klaide, instalada na Vila Curuçá, em Santo André, para mais uma edição do evento mensal que realiza: o Villa Solidária. A iniciativa visa proporcionar momentos de alegria e diversão para crianças em situação de vulnerabilidade.

São 70 crianças de 8 anos a 12 anos que participam desta edição, com a oportunidade de desfrutar de uma tarde repleta de atividades lúdicas e muita diversão no circuito de brinquedos do buffet. Os pequenos tem à disposição uma variedade de delícias para saborear à vontade, com um motivo a mais para comemorar, já que outubro é o mês das crianças.

O Villa Solidária é um projeto de autoria da advogada e empresária Tatiana Parise, que está à frente do buffet. Segunda ela, o objetivo é dedicar tempo em prol do próximo. “As crianças sempre saem do evento com sorrisos no rosto, e isso é muito gratificante para todos nós”, ressalta Tatiana. No final do evento, todas as crianças levaram para casa um presente especial e parte desses mimos (50 brinquedos) foram arrecadados na festa de 63 anos da Viviane Cornago Caslini, que celebrou a data no buffet.

A ação acontece toda última terça-feira de cada mês, com diferentes instituições assistidas pelo órgão municipal. O que muitos não sabem é que o Villa Solidário é uma ‘corrente do bem’, já que as famílias que contratam festas no espaço também contribuem com o projeto, uma vez que parte da verba de cada contrato fechado é destinada a realizar a festa solidária.

O buffet arrecada doações no local, como roupas em bom estado, calçados, materiais escolares, brinquedos, kits de higiene e produtos alimentícios – itens destinados ao Fundo Social de Solidariedade de Santo André. Interessados em contribuir podem entrar em contato por meio do Instagram (@buffetvillakidsgalpao) ou visitar o espaço de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, e aos sábados e domingos, das 9h às 21h.