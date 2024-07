Buffet Villa Kids Galpão promove campanha do agasalho

Com a chegada da estação mais fria do ano e da oscilação repentina das temperaturas, o Buffet Villa Kids Galpão, localizado na região do ABC Paulista, se mobiliza promovendo, em mais um ano, a campanha do agasalho. Todos são convidados a fazer parte dessa corrente do bem e podem doar roupas e calçados infantis de inverno, em bom estado de conservação. As doações serão destinadas às associações assistidas pelo Fundo Social da Prefeitura de Santo André.

“A campanha do agasalho é uma das principais ações de arrecadação do nosso calendário e a cada ano aumentamos a mobilização para essa causa. É necessário despertar este sentimento de solidariedade nas pessoas e percebemos que somos um ponto facilitador para quem quer doar. E com todo o apoio esperamos ajudar muitas famílias”, comenta Tatiana Parise, proprietária do buffet.

Desde 2022, a empresária tem se comprometido com ações de solidariedade. Em seu buffet organiza festas solidárias para crianças carentes assistidas pela Prefeitura do município, proporcionando momentos únicos. “Uma vez por mês, eles selecionam uma instituição de crianças atendidas pelo Fundo Social e enviam para o buffet. Eles cuidam das autorizações e do transporte, enquanto nós nos empenhamos para proporcionar um dia inesquecível, com muita comida, brincadeiras e cheio de diversão para os pequenos”, conta Parise.

Além das festas, o buffet realiza frequentes campanhas de arrecadação, adaptadas às necessidades sazonais. No final de ano, com a ajuda de clientes, amigos e vizinhos, foram arrecadados panetones que foram incluídos nas doações de cestas básicas da Prefeitura. Em janeiro, Tatiana mobilizou a comunidade para doar materiais escolares. Agora, ela convoca todos para contribuírem com a arrecadação de roupas infantis de inverno.

Para participar da campanha, basta deixar as doações, em bom estado e de qualquer tamanho, no Villa Kids Galpão de segunda a sexta-feira das 9h às 17h e aos sábados e domingos, das 9h às 21h.