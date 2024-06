Buffet Villa Kids Galpão promove 1° Torneio de Tênis Feminino no ABC

Nos últimos anos, o tênis tem conquistado cada vez mais adeptos no Brasil, refletindo o crescente interesse pelo esporte. É por isso que o Buffet Villa Kids Galpão, em parceria com o Pavão Tennis, promove o 1° Torneio Feminino de Tênis no ABC, no próximo dia 22, a partir das 13h, em suas instalações, em Santo André.

Mulheres de todas as idades e habilidades têm a oportunidade de competir no evento, que segue como premissa a promoção da saúde e do bem-estar.

As interessadas em participar do torneio devem realizar inscrição prévia pelo telefone (11) 99002-6555. As vagas são limitadas.

Para Tatiana Parise, proprietária do buffet, é uma honra fazer parte desse movimento. “Estou muito feliz em fazer parte deste evento, que promove a saúde e celebra a participação das mulheres no mundo esportivo”, ressalta.

Além das emocionantes partidas de tênis, o evento conta com monitores com atividades para crianças, proporcionando um ambiente acolhedor para todos os participantes e espectadores.

SERVIÇO

1° Torneio de Tênis Feminino no ABC

Quando: 22 de junho – sábado;

Onde: Rua Ouro Preto, 50, Vila Gilda – Santo André (Pavão Tennis);

Horário: a partir das 13h;

Inscrições: pelo número (11) 99002-6555.