Budweiser e Bruno Mars pelo Rio Grande do Sul

Budweiser, em parceria com o cantor Bruno Mars e a organização não-governamental Ação da Cidadania, está mobilizando fãs de música e do artista em apoio à reconstrução do Rio Grande do Sul, afetado pelas fortes chuvas. A cerveja, conhecida por aproximar fãs e ídolos, anunciou que o artista irá fazer sua primeira apresentação no Brasil na forma de um show intimista e sem venda de ingressos, no Tokio Marine Hall – uma das mais importantes casas de espetáculos do Brasil.

O local receberá uma estrutura reservada para acomodar os vencedores dos 750 pares de convites que serão sorteados entre as pessoas que fizerem doações à nova campanha beneficente em favor do RS, liderada pela Ação da Cidadania, em parceria com Bud. Veja como participar:

Acesse a página da iniciativa no site da Ação da Cidadania.

Realize uma doação para a reconstrução do Rio Grande do Sul no valor de R$ 50,00.

A cada R$ 50,00 doados, você recebe um número da sorte para concorrer a um par de ingressos para o show.

Você pode doar quantas vezes quiser. Porém, cada pessoa poderá ser sorteada uma única vez.

As doações poderão ser realizadas até 12 de julho de 2024.

Consulte o regulamento aqui.

A parceria com a Ação da Cidadania e o convite para que Bruno Mars faça parte da mobilização pelo Rio Grande do Sul são ações de Bud que se somam às iniciativas da Ambev para prestar apoio às pessoas do estado. A marca também já enviou suprimentos para apoiar famílias desabrigadas e voluntários que buscam a reconstrução das regiões afetadas, como 20 toneladas de arroz em parceria com a indústria Arroz Brilhante. Além disso, no início de maio, a Ambev parou sua produção de cerveja em Viamão para envasar 850.000 latas de água potável por dia e doar à população do Estado. Até o momento, as doações já ultrapassaram 5 milhões de litros.