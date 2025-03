BTG paga R$ 95,3 milhões em leilão por ações do Banco Nacional e avança com OPA

O BTG Pactual, instituição financeira brasileira, deu um passo significativo em sua estratégia de aquisição ao realizar, ontem, um leilão para a compra de ações do Banco Nacional. Este movimento ocorre no contexto do acordo anunciado em junho do ano passado, que visa a aquisição do controle acionário da instituição, a qual se encontra em liquidação extrajudicial desde 1996.

No leilão, o BTG adquiriu um total de 26.806.919 ações ordinárias e 1.841.715.847 ações preferenciais do Banco Nacional. O preço estabelecido foi de R$ 51,02 por cada lote de mil ações, resultando em um investimento total de R$ 95,332 milhões na operação.

A ação de compra das ações é parte de uma estratégia mais ampla do BTG, que agora se prepara para seguir adiante com uma oferta pública de aquisição (OPA). O objetivo desta OPA é o fechamento do capital do Banco Nacional, permitindo assim uma reestruturação completa da instituição dentro da nova administração.

Esse movimento não apenas representa um avanço importante para o BTG na consolidação de sua presença no setor bancário brasileiro, mas também indica um potencial recomeço para o Banco Nacional após anos sob liquidação.