Bruxismo tem solução? Conheça as causas, sintomas e opções de tratamento eficazes

Estudos recentes da World Sleep Society revelam que cerca de 30% da população mundial sofre com o bruxismo em 2024. Este hábito de encostar, apertar ou ranger os dentes pode impactar não apenas a saúde bucal, mas também a qualidade de vida dos pacientes, devido a sua relação com problemas do sono e dores musculares.

A condição é classificada em dois tipos principais: o bruxismo do sono (BS) e o bruxismo em vigília (BV). “O bruxismo do sono é considerado um distúrbio de movimento relacionado ao sono, enquanto o bruxismo em vigília ocorre mais frequentemente em momentos de tensão ou concentração, como ao estudar ou usar o computador“, explica a Dra. Fernanda Oliani Marur, coordenadora técnica da Oral Sin.

O bruxismo, especialmente quando não controlado, pode causar fraturas nos dentes devido à força excessiva aplicada durante o apertar ou ranger. Esse desgaste constante enfraquece a estrutura dentária, tornando os dentes mais suscetíveis a trincas e até mesmo quebras completas. Em casos mais graves, essas fraturas podem exigir tratamentos odontológicos mais invasivos, como coroas, restaurações extensas ou até mesmo a necessidade de implantes dentários para substituir dentes irrecuperáveis.

Apesar de não possuir uma única causa definida, o bruxismo está associado a fatores como distúrbios do sono, uso de determinados medicamentos e estresse. No BS, o ranger de dentes geralmente ocorre em crises durante as fases leves do sono, enquanto no BV, os pacientes costumam apertar os dentes em períodos prolongados.

Os sinais mais comuns incluem: desgaste dentário, dores ou cansaço na musculatura facial ao acordar e sensação de cansaço na região da mandíbula. “A falta de controle pode resultar em perdas severas de estrutura dentária, além de impactar a qualidade de vida devido a noites mal dormidas“, reforça Dra. Marur.

Embora o bruxismo não tenha cura, o controle é possível e depende de um diagnóstico preciso e acompanhamento especializado. Entre as principais estratégias estão:

Placas estabilizadoras : Dispositivos intraorais rígidos e ajustáveis, indicados especialmente para o bruxismo do sono, que ajudam a proteger os dentes contra o desgaste.

: Dispositivos intraorais rígidos e ajustáveis, indicados especialmente para o bruxismo do sono, que ajudam a proteger os dentes contra o desgaste. Mudanças de hábito : Melhorar o padrão de sono com ambientes tranquilos, evitar cafeína e criar uma rotina de relaxamento noturno.

: Melhorar o padrão de sono com ambientes tranquilos, evitar cafeína e criar uma rotina de relaxamento noturno. Abordagem interdisciplinar: Investigações adicionais podem ser necessárias para tratar fatores associados, como distúrbios respiratórios do sono e estresse.

No caso do bruxismo em vigília, a conscientização sobre o hábito é fundamental para quebrar o ciclo. A prática de atividades físicas e técnicas de relaxamento também pode ser recomendada.

“A identificação precoce e o correto diagnóstico são essenciais para evitar complicações e melhorar a qualidade de vida. Com acompanhamento profissional, é possível minimizar os danos e restaurar a saúde bucal do paciente“, finaliza a doutora.