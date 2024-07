Brutos, Elétricos e agora controlados remotamente

Bruto de controle remoto

O modelo é o Scania G 500 8×4 XT, e a multinacional sueca Hexagon oferece toda a alta tecnologia (solução TeleOp) de adaptação, instalação elétrica, câmeras e a cadeira remota de comando (ou cockpit). Já a prestadora de serviços de mineração Fidens, de Nova Lima (MG), foi a pioneira no desenvolvimento e operação do veículo. O G 500 8×4 XT Heavy Tipper é vocacionado para o trabalho fora-de-estrada, tem PBT técnico de 60 toneladas e motor de 500 cavalos de potência. A nova solução para a mineração permite o aumento de produtividade, da segurança e da velocidade de operação, com ganho de eficiência e redução de quebras no árduo trabalho nas minas. O principal foco do primeiro caminhão 8×4 tele-operado do Brasil é atuar em áreas de risco e descomissionamento de barragens. Depois dos recentes acontecimentos em barragens de mineração, em 2019, se tornou imperativo no Brasil desativar barragens que utilizam o método de alteamento a montante. Esse é o tipo de construção em que os diques de contenção se apoiam sobre o próprio rejeito ou sedimento previamente lançado e depositado, tornando o montante suscetível a infiltrações de água, aumentando o risco de rompimento. O controle remoto do caminhão é feito por uma cadeira de comando (um cockpit, que se assemelha a um simulador de direção), equipada com câmeras e sistemas de telemetria para a total condução do veículo a quilômetros de distância. No caminhão, várias outros sensores e câmeras ajudam o operador a fazer curvas, carregamento e descarregamento. “O potencial de negócio do descomissionamento de barragens é enorme. A tecnologia da Hexagon é muito eficiente, e estamos entregando em conjunto uma solução perfeita para esse tipo de operação. O G 500 8×4 tele-operado passa a fazer parte do nosso portfólio de produtos para o mercado a partir de agora”, comemora Luciano Piccirillo, novo gerente de Vendas de Soluções Off-Road da Scania Operações Comerciais Brasil. O G 500 8×4 XT Heavy Tipper não-tripulado desenvolve torque de 260 kgfm, tem caixa de câmbio Opticruise GRSO935R, eixo RBP900 e freio-auxiliar hidráulico Scania Retarder.

Muito além das montanhas

Volkswagen Constellation 17.280 no Chile (Divulgação)

A Volkswagen Caminhões e Ônibus comemora mais um marco em sua história no Chile: a montadora superou as 25 mil unidades exportadas para aquele país, um de seus principais mercados na América Latina. Com a trajetória impulsionada principalmente pelo segmento de distribuição, a fábrica da cidade fluminense de Resende atende a empresas líderes em seus setores. Entre os mais vendidos, as famílias Constellation e Delivery são destaque no portfólio do país andino. O semipesado Constellation 17.280 se destaca ainda devido ao elevado torque máximo e capacidade de manutenção da velocidade em rampa, sendo inclusive uma opção para os clientes do setor de mineração. O Chile é o líder do segmento na América Latina, ocupando o quarto lugar mundial.

Na rota das escolas

Iveco Bus 10-190 ORE 2 e 15-210 ORE 3 em evento na Esplanada dos Ministérios, em Brasília/DF

(Divulgação)

A Iveco Bus entregou os primeiros cem veículos do Novo PAC Seleções, em Brasília. Em evento realizado na Esplanada dos Ministérios, foram apresentadas 50 unidades do Bus 10-190 ORE 2 (Ônibus Rural Escolar 2) com carroceria Mascarello e outras 50 do Bus 15-210 ORE 3 (Ônibus Rural Escolar 3) com carroceria Caio. O Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) contempla a aquisição de 1.500 ônibus destinados ao “Programa Caminho da Escola”, ampliando a oferta de educação na rede básica. Com uma média de um ônibus por município, o edital do Ministério da Educação (MEC) beneficia cerca de 135 mil estudantes em todo o país. A Iveco Bus é líder no fornecimento de ônibus escolares do “Caminho da Escola”, com 7.100 veículos habilitados, incluindo pela primeira vez 3.500 unidades na categoria ORE 3 e 3.600 na ORE 2. “Iniciativas como o PAC Seleções são fundamentais para promover a educação em todo o Brasil, impactando positivamente toda a cadeia de valor do setor automotivo”, afirma Eduardo Freitas, diretor de Relações Institucionais do Iveco Group.

Já nos pontos curitibanos

Volvo BZL Elétrico da Viação Redentor, de Curitiba/PR (Divulgação)