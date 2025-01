Bruno Vassari toma posse como vereador e reforça compromisso com igualdade e educação

O vereador Bruno Vassari (PSB) foi oficialmente empossado no dia 1º de janeiro de 2025. Em seu discurso de posse, ressaltou a importância de transformar São Caetano do Sul por meio de avanços em áreas essenciais como igualdade, trabalho, saúde e educação, reafirmando seu compromisso com melhorias contínuas para a população.

Cumprindo seu primeiro mandato, Bruno expressou profunda gratidão a todos que o apoiaram durante o processo eleitoral.

“Deixo o meu sincero agradecimento a cada pessoa que nos ajudou, a cada amigo, a cada familiar, a cada cidadão que acreditou e nos defendeu nas ruas. É com essa confiança que seguiremos, cada vez mais, transformando e melhorando a cidade que queremos”, declarou.

COMPROMISSO COM SERVIDORES E PARCERIA COM PREFEITO

O parlamentar destacou o papel dos servidores públicos e a necessidade de preservar o interesse da população, além de fortalecer a parceria com o prefeito Tite Campanella (PL): “Cada agente público, cada servidor, deve sempre defender o interesse da população e das pessoas que moram aqui. Todos nós vivemos aqui e queremos o melhor para a nossa cidade, e estarei ao lado do prefeito Tite para construir uma cidade melhor”, pontuou Bruno.

VISÃO DE TRANSFORMAÇÃO

Por fim, Bruno Vassari reafirmou seu compromisso com a transformação de São Caetano do Sul, buscando sempre o bem-estar dos cidadãos.

“Minha missão nesta Casa é trabalhar para tornar a cidade cada vez melhor, buscando sempre a evolução em áreas essenciais como saúde, educação, emprego e igualdade. Cada passo dado é em direção à construção de uma cidade mais justa, inclusiva e próspera para todos os seus cidadãos”, concluiu o vereador.