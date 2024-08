Bruno Varela valoriza equilíbrio entre UTVs no Sertões: “a régua subiu”

As disputas das especiais entre os UTVs na 32ª edição do Rally dos Sertões são consideradas pelos pilotos algumas das melhores dos últimos anos. Esse foi o tom da sexta especial, que aconteceu nesta quinta-feira (29) entre os estados da Bahia e Goiás, e teve Bruno Varela e Aristóteles Fiuza, duo do Maverick R #110 que está na briga direta pelo título da categoria, como vice-líderes.

Bruno e Ari foram para a sexta etapa com o objetivo de recuperar o resultado do dia anterior, quando finalizaram na 15ª colocação após falta de potência no motor do carro. Com tudo revisado, o duo da equipe Varela Can-AM Monster Energy partiu para a ação em 218 km contra o relógio, 634 km no total. A largada foi em Luís Eduardo Magalhães (BA), com chegada em Formosa (GO).

Foi uma especial dura, travada, com muitas pedras e poeira. Além disso, a navegação exigiu total prioridade, com muitos pontos que poderiam enganar os competidores. Bruno e Ari conseguiram superar todos os obstáculos e finalizar na segunda colocação com o tempo de 3h09min33s87 e diferença de apenas 16s32 para os líderes Zé Hélio e Julio Cesar Zavatti. Denísio do Nascimento e Gunnar Dums fecharam o top-3 com 23s03 de distância para os vencedores.

Disputa de alto nível – Com o equilíbrio que a categoria vem apresentando nas especiais, Bruno Varela acredita que todo cuidado é pouco nos próximos dias: “Os UTVs estão muito fortes, muito nivelados e estão tendo poucos problemas. Todo mundo está acelerando o máximo possível. O desenvolvimento dos carros está fazendo com que todo mundo ande de forma mais competitiva ainda. A régua subiu demais, então é necessário cautela para evitar perder muito tempo ou receber penalizações. Mas esse equilíbrio é uma das partes mais legais em uma competição como o Sertões.”

Após o resultado da sexta etapa, a classificação geral tem como líderes Nascimento/Dums, com 22h32min43s24, que estão em vantagem sobre Bruno e Ari por apenas 43s04. A dupla Zé Hélio/Zavatti, que ocupa o terceiro lugar e recebeu penalizações, está com 16min33s88 de diferença para a primeira colocação.

Além do bom resultado de Bruno e Ari, a Família da Poeira comemorou uma vitória tardia: após revisão dos resultados, Rodrigo Varela e o navegador Matheus Mazzei, do Maverick R #102, foram declarados vencedores da quinta especial, disputada ontem, quarta-feira. Além disso, Reinaldo Varela e Túlio Taniguchi, que comandam o Maverick R #120, conseguiram o segundo lugar na classe UTV Over Pro nesta quinta-feira.

A disputa da 32ª edição do Rally dos Sertões chega à sua penúltima etapa nesta sexta-feira, em Formosa (GO). Os competidores enfrentarão 497 km, sendo 349 deles cronometrados. No sábado, eles deixam Goiás para retornar ao local de partida, Brasília (DF), na disputa da etapa final.

Top-5 da 6ª especial, de um total de 8, Luís Eduardo Magalhães (BA) até Formosa (GO), 218 km

1º Zé Hélio / Julio Cesar Zavatti – Zé e os Caras, 3h09min17s55

2º Bruno Varela / Ari Fiuza – Varela Can-AM Monster Energy, + 16s32

3º Denísio do Nascimento / Gunnar Dums – Bompack Racing, + 23s03

4º Thiago Fraga / Marcelo Ritter – Dango Racing, + 2min29s36

5º Conrado Matsumoto / André Munhoz – Cotton Racing, + 3min07s53

Top-5 da categoria UTV da 32ª edição do Rally dos Sertões após a 6ª especial

1º Denísio do Nascimento / Gunnar Dums – Bompack Racing, 22h32min43s24

2º Bruno Varela / Ari Fiuza – Varela Can-AM Monster Energy, + 43s04

3º Zé Hélio / Julio Cesar Zavatti – Zé e os Caras, + 16min33s88

4º Tomas Luza / Flávio França – Cotton Racing, + 21min02s43

5º Fábio Pirondi / Enio Bozzano – Cotton Racing, + 26min45s10

32ª edição do Rally dos Sertões BRB

Dia 08

Etapa 07, 30/08

Trecho: Formosa (GO) → Formosa (GO)

Deslocamento: 148km

*Especial (trecho cronometrado): 349km

Total: 497km

Dia 09

Etapa 08, 31/08

Trecho: Formosa (GO) → Brasília (DF)

Deslocamento: 130km

*Especial (trecho cronometrado): 133km

Total: 263km