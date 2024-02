Bruno Ribas anuncia retorno de Projeto Social de Jiu Jitsu na cidade de Santo André

O projeto nasceu há cerca de 12 anos, sob a liderança de Bruno Ribas e a orientação do mestre Vagner Curió, teve início como Ribas Gold Team e evoluiu para LPV “Lutando por Vidas”, e reflete o compromisso com o esporte e com a transformação social.

Hoje o projeto faz parte da equipe Legião Brazilian Jiu Jitsu e conta com a colaboração de Jeferson de Lima, faixa preta em Jiu Jitsu, professor e sócio da escola Legião, que existe há 12 anos no mercado, com duas unidades, uma em Santo André e outra em Mauá.

Jeferson Lima participou de competições em campeonatos paulista, brasileiro, em Abu Dhabi e no Chile.

O retorno do LPV BJJ acontecerá no dia 24 de fevereiro com o objetivo fundamental da construção da cidadania, e a criação de oportunidades para crianças e jovens excluídos, criando assim, uma perspectiva de futuro melhor.

O projeto se apropria da prática esportiva para produzir uma série de valores: liderança, trabalho em equipe, respeito às regras, hierarquia, valores, trabalho em equipe, respeito às regras e disciplina.

A vivência no esporte e em comunidade possibilita às crianças e jovens vivenciarem atividades esportivas e pedagógicas e se socializarem com outras crianças, criando vínculos e afastando-as e as conscientizando do perigo das drogas.

As aulas também estarão disponíveis para o público adulto e como uma arte marcial completa reúne atividades aeróbias, de força, alongamentos, coordenação motora e contribui para manter a mente ativa, reflexos e concentração com golpes precisos e disciplina, que pode ser aplicada para todas as ocasiões da vida.

SOBRE O IDEALIZADOR DO PROJETO

Bruno Ribas é gestor educacional, comunicador e tem uma vida ligada ao esporte.

Praticante e instrutor de Jiu Jitsu, é faixa marrom e dá aulas, do esporte, há 9 anos.

Bruno é vice-presidente da Igreja Batista Moriá, e desenvolve trabalhos com jovens há muitos anos, ministrando ensinamentos e realizando campanhas educativas com a comunidade. Sempre esteve ligado a projetos sociais na cidade de Santo André, onde organizou eventos, participou da arrecadação e distribuição de alimentos e participou de várias atividades realizadas pelo terceiro setor.

“Ao longo desses anos, não apenas treinamos e competimos, mas também dedicamos nosso tempo a ações sociais, compartilhando o amor de Cristo e promovendo a disciplina que o esporte proporciona. Essa jornada foi marcada por conquistas, aprendizados e, acima de tudo, pela construção de uma comunidade unida”, declara Bruno Ribas.

O projeto é gratuito, atende crianças e adultos, e é ministrado no Salão Social I.B. Moriá.

Se você é de Santo André e região e quer participar se inscreva no link https://forms.gle/43CKymy3PQJpDc8e7