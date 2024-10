Bruno Mars homenageia cantora Marília Mendonça durante show em Brasília

Durante show no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, a banda de Bruno Mars homenageou a cantora sertaneja Marília Mendonça, morta em 2021 num acidente de avião.

O pianista da banda tocou um trecho de “Infiel”, hit de Marília, enquanto tuítes da cantora sobre Mars apareceram no telão.

Declaradamente fã do havaiano, as postagens falavam sobre sua admiração pelo cantor. “Meu show hoje é no mesmo complexo que eu fui no show do Bruno Mars pela primeira vez”, dizia uma delas. Na outra, ela afirmava: “Nenhum vídeo no meu celular, nenhuma foto, mas um monte de lembranças lindas na memória, que nunca serão apagadas #BrunoMars”. Os tuítes são de 2019 e 2017, respectivamente.

A música foi acompanhada por um coro da plateia, que ainda pôde assistir a trechos de vídeos de Marília nos telões.

Mars, que está em turnê no Brasil desde 4 de outubro, tem o costume de homenagear os artistas dos países em que se apresenta. Em outros shows no Brasil, ele também cantou e tocou trechos de faixas como “Evidências”, do Chitãozinho e Xororó, e “Cheia de Manias”, do Raça Negra.