Bruno Mars é flagrado em bar na Vila Madalena com boné do Brasil

Bruno Mars, ou melhor, Bruninho como é conhecido no Brasil, tem curtido a vida paulistana. Tanto que ele foi flagrado por fãs usando um boné com a bandeira do Brasil e tomando uma cerveja num bar da Vila Madalena na quinta (3).

O registro tem tomado as redes sociais. Nele, o astro aparece com alguns amigos e parece bem à vontade no local.

O primeiro show feito por ele em São Paulo aconteceu na última terça-feira (1º), no Tokio Marine Hall, em São Paulo, para 4.000 pessoas.

Mas o apelo do cantor é muito grande no país, onde ele faz nada menos que 14 shows em estádios de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Curitiba e Belo Horizonte a partir desta sexta-feira (4). Ele já tocou no país em outras três ocasiões e fez de tudo para agradar o público brasileiro com seu espetáculo pop para toda a família.

Com quatro álbuns lançados desde 2010, Bruno Mars é um das estrelas mais bem-sucedidas de sua geração. Só no Spotify, tem mais de dez músicas que ultrapassam a marca do bilhão de reproduções e tantas outras na casa das centenas de milhões. São mais de 100 milhões de ouvintes mensais na plataforma, fora as reproduções nas rádios, os vários Grammy, as canções em trilhas de filmes e por aí vai.