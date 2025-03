Bruno & Marrone retornam a São Paulo com dois shows no Espaço Unimed

A dupla Bruno & Marrone tem duas datas marcadas para encontrar o público paulista: esta sexta-feira (14) e sábado (15) no Espaço Unimed. Os artistas, que contam com quase 40 anos de carreira, vão apresentar os maiores sucessos desta trajetória em duas noites especiais. Os últimos ingressos estão disponíveis no Ticket 360.

Durante as duas noites de shows, o público poderá curtir grandes clássicos, como “Dormi na Praça” e “Vida Vazia”, além de músicas inéditas do novo projeto audiovisual da dupla, “Revivem Sua História”.

Com 38 anos de trajetória, Bruno & Marrone seguem como ícones da música sertaneja, mesclando o estilo tradicional do gênero com novas influências e parcerias. A trajetória da dupla começou em 1986, quando foram apresentados um ao outro pelo cantor Leonardo. A projeção nacional dos artistas chegou no ano de 2001 com o mega hit “Dormi Na Praça”. Na discografia, que vai do vinil ao digital, são mais de 20 álbuns e 10 projetos audiovisuais, sem contar os lançamentos da era do streaming.

No projeto mais recente, o “Revivem Sua História – Ao Vivo em Uberlândia”, a dupla retornou ao palco que foi tão importante para a carreira em 2001 e fez releituras de seus grandes sucessos, não deixando de apresentar músicas inéditas como “Quarteirão” e “Ai Que Vontade”, mostrando que conseguem inovar cada vez mais.

SERVIÇOS – Bruno e Marrone no Espaço Unimed

Show: Bruno e Marrone no Espaço Unimed

Data: 14 e 15 de março de 2025 (sexta e sábado)

Abertura da casa: 20h

Início do show: 22h

Local: Espaço Unimed (Rua Tagipuru, 795 – Barra Funda – São Paulo – SP)

Classificação etária: 14 anos

Acesso para deficientes: sim

Ingressos:

15/03/2025: Setor Dormindo na Praça: R$ 980,00 (inteira e individual) | Setor Platinum: R$ 780,00 (inteira) e R$ 390,00 (meia) I Setor Azul Premium: R$ 620,00 (inteira) e R$ 310,00 (meia) I Setor Azul: R$ 520,00 (inteira) R$ 260,00 (meia) | Setores A, B, C e D: R$420,00 (inteira) e R$ 210,00 (meia) I Setores E, F, G e H: R$ 380,00 (inteira) e R$ 190,00 (meia) | Setores I e J: R$ 320,00 (inteira) e R$ 160,00 (meia) | PCD: R$ 160,00 | Camarote A: R$ 780,00 (inteira e individual) | Camarote B: R$ 620,00 (inteira e individual).

14/03/2025: Setor Dormindo na Praça: R$ 980,00 (inteira e individual) | Setor Platinum: R$ 780,00 (inteira) e R$ 390,00 (meia) I Setor Azul Premium: R$ 620,00 (inteira) e R$ 310,00 (meia) I Setor Azul: R$ 520,00 (inteira) R$ 260,00 (meia) | Setores A, B, C e D: R$480,00 (inteira) e R$ 240,00 (meia) I Setores E, F, G e H: R$ 380,00 (inteira) e R$ 190,00 (meia) | Setores I e J: R$ 320,00 (inteira) e R$ 160,00 (meia) | PCD: R$ 160,00 | Camarote A: R$ 780,00 (inteira e individual) | Camarote B: R$ 620,00 (inteira e individual).

Compras de ingressos: Nas bilheterias do Espaço Unimed (de segunda a sábado das 10h às 19h – sem taxa de conveniência ) ou Online pelo site Ticket 360 Ticket360 – Eventos – Categoria – Espaço Unimed

Formas de Pagamento: Dinheiro, Cartões de Crédito e Débito, Visa, Visa Electron, MasterCard, Diners Club, Rede Shop. Cheques não são aceitos.

Objetos proibidos: Câmera fotográfica profissional ou semi profissional (câmeras grandes com zoom externo ou que trocam de lente), filmadoras de vídeo, gravadores de áudio, canetas laser, qualquer tipo de tripé, pau de selfie, camisas de time, correntes e cinturões, garrafas plásticas, bebidas alcóolicas, substâncias tóxicas, fogos de artifício, inflamáveis em geral, objetos que possam causar ferimentos, armas de fogo, armas brancas, copos de vidro e vidros em geral, frutas inteiras, latas de alumínio, guarda-chuva, jornais, revistas, bandeiras e faixas, capacetes de motos e similares.