Bruno & Marrone realizam show excepcional na estreia do “Inevitável – A festa”

É inevitável falar de sertanejo e não lembrar de Bruno & Marrone, a dupla consegue transitar em um público de diversas faixas etárias, e isso ficou notável na inauguração do projeto “Inevitável – A festa”, neste último sábado (16) em São Paulo, no Espaço Unimed. Com a casa de show lotada, os sertanejos realizaram uma apresentação de quase três horas de duração, passaram por todos os sucessos acumulados nestes 38 anos de estrada e entregaram surpresas como o prometido.

Muito pedido pelos fãs, o Marrone, ganhou o seu momento solo, apareceu de surpresa no meio do público em um elevador que o evidenciou para cantar três músicas, mostrando a potência da segunda voz na dupla, o momento foi ovacionado pela plateia, que o recebeu de pé. Bruno também mostrou durante todo o show que a voz que marca gerações segue intacta, além de também ter ganhado seu tempo solo, cantando releituras de Alcione, Roberto Carlos e Caetano Veloso. Enzo Rabelo, filho do Bruno, e Breno Ferreira, sobrinho de Marrone, também subiram ao palco para realizarem participações especiais.

“Inevitável – A festa” continuou após apresentação de Bruno & Marrone, a ideia é que o projeto passe pelas principais praças do país, levando a estrutura de palco diferente e novas surpresas pensadas exclusivamente para cada evento.

Bruno & Marrone estão lançando aos poucos o projeto “Revivem sua história – Vol 2”, a dupla regravou grande parte do seu acervo fonográfico, além de recuperar os fonogramas os sertanejos deram uma nova roupagem visual e também nos arranjos do repertório de sucesso construídos e consolidados ao longo dos anos. O próximo lançamento está previsto para a primeira semana de Abril.