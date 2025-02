Bruno & Marrone lançam “Revivem Sua História – Ao Vivo em Uberlândia vol. 01”

Após 23 anos do icônico DVD gravado em Uberlândia (MG), que fez a canção “Dormi Na Praça” explodir nas paradas, a dupla Bruno & Marrone retornou à cidade para gravar o projeto audiovisual “Revivem Sua História – Ao Vivo em Uberlândia”, que reúne grandes sucessos e canções inéditas. E o primeiro volume deste novo capítulo na carreira dos artistas chega às plataformas digitais nesta quinta-feira (6) com doze faixas, duas delas inéditas.

O álbum estará disponível em todas as plataformas digitais e chega acompanhado de videoclipes no canal oficial da dupla no YouTube na sexta-feira (7), às 12h. O destaque é o single inédito “Ai Que Vontade”. “Apostamos muito nessa música, é uma faixa que gostamos logo de cara e estamos ansiosos para ver todo mundo cantando nos shows”, comentam Bruno & Marrone.

Além desta faixa, “Quarteirão” é outra música inédita da dupla que tem uma trajetória de 37 anos. Unidas aos grandes sucessos de Bruno & Marrone, como “Vida Vazia”, “Doce Desejo” e “Por Um Minuto”, o primeiro volume deste projeto chega para garantir um espaço no coração dos brasileiros.

Gravado em Uberlândia/MG, o trabalho traz uma carga emocional para a dupla, pois foi nessa mesma cidade, em 2001, que Bruno & Marrone registraram o histórico projeto “Acústico Ao Vivo”, responsável por clássicos como “Dormi na Praça”, “Vida Vazia” e “Amor de Carnaval”.

Atrelado à divulgação do DVD, Bruno & Marrone se preparam para iniciar um ciclo de apresentações com a label “Inevitável – A Festa”, que passará por diversas cidades do Brasil em 2025. Com quatro horas de evento e convidados especiais, os artistas estão se reinventando e preparando momentos especiais para os fãs que estiverem nos shows.

“Revivem Sua História vol. 01”