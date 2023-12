Bruno Henrique acerta renovação de contrato com o Flamengo

O presidente Rodolfo Landim colocou fim à novela sobre a renovação do contrato do atacante Bruno Henrique e assinou a extensão do vínculo do atleta até 2026 nesta sexta-feira. O acordo estava definido desde outubro, mas a diretoria optou por sacramentar a negociação somente após o Campeonato Brasileiro.

Um dos atletas mais decisivos da geração de 2019, Bruno Henrique acabou optando por permanecer na Gávea. O tempo de contrato foi o maior entrave para o desfecho da negociação entre as partes.

Inicialmente, o clube ofereceu um ano de vínculo, já que o atleta tem 32 anos. Em meio ao impasse, várias equipes manifestaram interesse no jogador, inclusive o Palmeiras. O estafe do atacante, porém, insistiu na renovação por mais três temporadas.

Com 86 gols em 224 partidas, Bruno Henrique fez história no clube ao ser parceiro de ataque de Gabigol. Desde que chegou ao clube, foram 11 títulos conquistados. Entre os mais importantes estão duas Libertadores, dois Campeonatos Brasileiros e uma Copa do Brasil.

Após sofrer grave lesão no joelho, o camisa 27 ficou dez meses sem atuar e retornou aos campos este ano. Depois de voltar a ser titular com Jorge Sampaoli, o jogador perdeu espaço no time principal com a chegada de Tite. Juntamente com Gabigol, ele encerrou a temporada como opção no banco de reservas.

Depois de amargar uma temporada sem nenhum título conquistado, o Flamengo pretende agora fazer uma reformulação em seu elenco para o ano de 2024. Com a aposentadoria de Filipe Luís e a saída de Rodrigo Caio, a diretoria pretende ainda definir a situação de Éverton Ribeiro, também em final de contrato.