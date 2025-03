Bruno Guimarães reflete sobre a ausência de Neymar na seleção brasileira

O meio-campista Bruno Guimarães, integrante da Seleção Brasileira, expressou sua preocupação e saudade da presença de Neymar no elenco que enfrentará a Colômbia na próxima quarta-feira, dia 20, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

Em uma coletiva de imprensa, Guimarães destacou a importância do atacante: “Sentimos falta do Neymar. Não só nós, jogadores, mas também a torcida e o país. Ele é um jogador essencial para a nossa equipe, um verdadeiro líder e o nosso camisa 10. Na minha opinião, ele é o melhor jogador que tivemos nos últimos dez anos. Estamos torcendo pela sua rápida recuperação”.

Neymar foi cortado da convocação pelo técnico Dorival Júnior devido a uma lesão na coxa, e o jovem Endrick, do Real Madrid, foi chamado para ocupar seu lugar na equipe.

Guimarães prosseguiu ressaltando a importância de manter o foco: “Precisamos dar o nosso melhor em campo, mas é inegável que sua ausência é uma grande perda. Vestimos a camisa da seleção brasileira, a maior do futebol mundial, e devemos estar prontos para enfrentar esses desafios”.

O atleta também comentou sobre as expectativas para o jogo contra a Colômbia, que ocorrerá no Estádio Mané Garrincha, em Brasília. “Estamos focados em cada partida. O mais importante agora é o confronto contra a Colômbia. Precisamos fazer um grande jogo em casa e conquistar os três pontos, que certamente nos darão um fôlego nesta competição”.

Atualmente, o Brasil ocupa a 5ª posição na tabela das Eliminatórias, enquanto a Colômbia está logo à frente, na 4ª colocação. No histórico de confrontos entre as seleções, o Brasil se destaca com 21 vitórias, 12 empates e apenas quatro derrotas em 37 partidas realizadas.