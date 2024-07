Bruno Diegues, ex-vocalista do Jeito Moleque, é atração da festa de dois anos da Casa Arraia em SP

Hoje (11), Bruno Diegues, antigo vocalista do Jeito Moleque, agora em carreira solo, se apresentará ao lado de Ju Diniz na Casa Arraia, na festa de aniversário de dois anos do local. Sucesso de público desde sua inauguração em 2022, o local é situado em uma travessa da Marginal Tietê, próximo aos bairros Barra Funda e Perdizes, e é conhecido por refletir a tropicalidade, como um reduto do samba, do pagode, do surf e das brasilidades no geral.

Das 18h às 4h, os convidados poderão desfrutar de uma programação especial, recheada de música, alegria e boas vibrações. Bruno e Ju trarão suas vozes marcantes e um repertório que vai do samba ao pagode, garantindo momentos inesquecíveis para os presentes.

O evento contará também com a participação especial de Samba do Mosaico, um coletivo de cantores conhecido por suas performances cativantes, que trará o melhor do samba para animar a celebração. Além disso, a noite será embalada pelos sets da DJ Thay Girão, com 12 anos de carreira e especialista em black music, tendo se apresentado em alguns dos principais clubes do país.

No rooftop, o DJ Mira Sound comandará as pick-ups, oferecendo uma experiência sonora única e um ambiente descontraído para quem deseja apreciar a vista enquanto curte boa música. O espaço será perfeito para quem busca uma atmosfera mais intimista, sem perder a animação da festa.

A festa que irá durar 10 horas contará também com a presença de convidados especiais VIP, incluindo vários participantes das últimas edições dos reality shows da Netflix, “Casamento às Cegas” como Alexandre Thomaz, Renata Giaffredo e Marilia Pinheiro, e também do “De Férias com o Ex” e outros nomes de destaque. Como atrações, profissionais circenses, como mágicos e pirofagia, estarão presentes para divertir o público e garantir uma experiência única.

Conhecida por proporcionar experiências culturais e musicais memoráveis, a Casa Arraia, Idealizada por Rafael Willow e Pedro Barbour, tem recebido grandes artistas como Toninho Geraes e grandes eventos do surfe, incluindo um promovido pela marca de roupas e acessórios Hurley. Este evento de aniversário será uma celebração do compromisso da Casa com a cena artística e a comunidade local.

No cardápio, marcam presença cortes especiais de carne, como ancho, picanha, espetinhos de churrasco e o inigualável bolinho de arraia da culinária de Caraíva, além de drinks autorais que remetem ao clima quente litorâneo, cujos nomes fazem referência a grandes nomes da música brasileira como o “Jorge Amado”, carro-chefe da casa.

Serviço:

– Data: 11 de julho (quinta-feira)

– Horário: Das 18h às 4h

– Local: Casa Arraia – Rua Horácio Vergueiro Rudge, 333, Casa Verde, SP

– Para mais informações, acesse: : https://casaarraia.namesa.online/