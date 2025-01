Bruno Diegues celebra aniversário com show de lançamento de “Mais Uma Noite – Volume 2” 

Na noite de ontem, 15 de janeiro, o cantor e compositor Bruno Diegues, conhecido por sua marcante trajetória como vocalista do Jeito Moleque nos anos 2000, apresentou ao público pela primeira vez ao vivo em dos seus shows, a faixa foco “Curva” do Volume 2 do audiovisual “Mais Uma Noite”, dando continuidade à sua carreira solo com autenticidade e emoção.

O evento, que também marcou o aniversário de Bruno, aconteceu no Gávea – Bosque Bar, no Rio de Janeiro, e reuniu fãs, amigos e nomes de peso do pagode, como Kaique do Di Propósito, Magu do Caju pra Baixo e integrantes do Vou Zuar. Com a casa lotada e uma energia contagiante, o público celebrou junto com o artista em uma noite repleta de música, alegria e nostalgia.

Lançado oficialmente às 23h59 nas plataformas digitais, “Mais Uma Noite – Volume 2” é mais uma prova do talento e da versatilidade de Bruno, que segue conquistando novas gerações e mantendo viva sua essência artística. O show foi um verdadeiro sucesso, coroando este momento especial na carreira do cantor.

Vale reforçar, que a sua recente música de trabalho “É Louca A Volta Que O Mundo Dá” já está nas paradas sucessos e tem mais de 2,2 milhões visualizações só no YouTube e 3,2 milhões de streams só no Spotify, com dois meses de lançamento.