Bruno Crivilin lidera a Elite após dois dias do Enduro da Independência 2024

Após dois dias no Enduro da Independência 2024, o piloto Bruno Crivilin, da equipe Honda Racing, manteve a liderança da Elite, a principal categoria. Ele foi o segundo colocado nas disputas desta quinta-feira (5/9), entre Ouro Branco e Lavras, em Minas Gerais. Pela classe Brasil, Alexandre Valadares “Brankim” foi o melhor do dia, assumindo a segunda colocação na tabela. Bárbara Neves, vice-líder da Feminina, também confirmou o melhor desempenho entre as mulheres na etapa.

O segundo dia teve quase dez horas de duração, o mais longo em 42 edições da prova de enduro de regularidade, de acordo com os organizadores. O percurso incluiu aproximadamente 280 quilômetros de desafios.

Lider da categoria Elite, Bruno Crivilin segue firme na luta pelo inédito título do Enduro da Independência. “O segundo dia foi bem longo, com algumas trilhas e bastante deslocamento pela estrada. Foi um dia muito bom, fiquei satisfeito com meu desempenho – e temos mais um dia longo pela frente. Estou na disputa”, disse o piloto capixaba, que compete com a Honda CRF 250RX.

Para Alexandre Valadares “Brankim”, que pilota a Honda CRF 250F, a vitória nos dois estágios do dia permitiu que entrasse na briga pelo título, subindo da quinta para a segunda colocação na classe Brasil. “A prova desta quinta-feira foi bem difícil, com mais de nove horas. Foi bem cansativo, mas consegui ganhar a parte da manhã e a parte da tarde e isso me ajuda muito na pontuação da minha categoria. Estou preparado para seguir em frente e vamos ganhar mais um dia pra somar mais pontos”, avisou o mineiro.

Também competindo com a motocicleta de fabricação nacional da Honda, Bárbara Neves venceu a disputa do dia na Feminina e está pronta para a metade final da prova, de olho no sétimo título seguido do Enduro da Independência em sua categoria. “Foi um dia bom, consegui andar bem regular na parte da manhã, que não tinha tanta trilha, era mais estrada, com mais navegação. E, na parte da tarde, também andei muito bem, aí já com mais trilha. Agora vamos para a reta final do Enduro da Independência em busca de mais um troféu”, finalizou a goiana.

No terceiro de disputas, nesta sexta-feira (6/9), os competidores irão percorrer cerca de 125 quilômetros entre as cidades mineiras de Lavras e Baependi, em um tempo de prova estimado de aproximadamente sete horas e meia.

O 42ª Enduro da Independência terá, no total, cerca de 758 quilômetros de percurso para os pilotos da Elite, além de 751 km para os competidores da categoria Brasil e 744 km para as mulheres. Após passarem por Ouro Branco (MG) e Lavras (MG), os pilotos encerram a competição em Baependi (MG), no sábado (7/9).

Os pilotos da equipe Honda Racing têm o patrocínio de Pro Honda, Honda Seguros, DID, NGK, Ogio, ASW e Kenda.

42ª edição do Enduro da Independência

Ouro Branco (MG) a Baependi (MG)

Classificação após dois dias de prova (três primeiros)

Categoria Elite

1º – #5 – Bruno Crivilin – 92 pontos – Honda CRF 250RX

2º – #7 – Emerson Loth – 87 pontos

3º – #4 – Luciano Paiva – 87 pontos

Categoria Brasil

1º – #44 – Arthur Louzada – 87 pontos

2º – #45 – Alexandre Valadares – 84 pontos – Honda CRF 250F

3º – #48 – Leandro Cordeiro – 83 pontos

Categoria Feminina

1º – #241 – Kessia Tristão – 97 pontos

2º – #242 – Bárbara Neves – 91 pontos – Honda CRF 250F

Resultados – Dia 2 (três primeiros)

Categoria Elite

1º – #7 – Emerson Loth

2º – #5 – Bruno Crivilin – Honda CRF 250RX

3º – #4 – Luciano Paiva

Categoria Brasil

1º – #45 – Alexandre Valadares – Honda CRF 250F

2º – #48 – Leandro Cordeiro

3º – #44 – Arthur Louzada

Categoria Feminina

1º – #242 – Bárbara Neves – Honda CRF 250F

2º – #241 – Kessia Tristão

Programação

6/9 – Sexta-feira

3º dia – Lavras (MG) x Baependi (MG) – 215,16 km (214,92 para a classe Brasil e 215,72 para a classe Feminina)

7h – Largada do primeiro piloto – Praça Doutor Augusto Silva – Lavras (MG)

13h – Chegada dos pilotos – Praça Monsenhor Marcos – Baependi (MG)

19h – Divulgação dos resultados

7/9 – Sábado

4º dia – Baependi (MG) x Baependi (MG) – 93,81 km

8h – Largada do primeiro piloto – Praça Monsenhor Marcos – Baependi (MG)

12h – Chegada dos pilotos – Praça Monsenhor Marcos – Baependi (MG)

17h – Cerimônia de Premiação.

Percurso total: 758,01 km (751,79 para a classe Brasil e 744,78 km para a classe Feminina)

*A programação é fornecida pela organização do evento e está sujeita a alterações.