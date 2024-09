Bruno Crivilin inicia Enduro da Independência 2024 na liderança da Elite

A equipe Honda Racing iniciou o 42º Enduro da Independência, nesta quarta-feira (4/9), com liderança do piloto Bruno Crivilin na principal categoria da prova, a Elite. Pela classe Brasil, Alexandre Valadares “Brankin” foi o quinto e, na disputa entre as mulheres, Bárbara Neves confirmou a segunda posição. O primeiro dia de prova, nos arredores de Ouro Branco (MG), incluiu cerca de 160 quilômetros de trajeto e aproximadamente seis horas e meia de disputas nas motocicletas.

Em busca de seu primeiro título na tradicional prova de enduro de regularidade, Bruno Crivilin utilizou a Honda CRF 250RX para finalizar o primeiro dia, que o capixaba classificou como “divertido”, na liderança da Elite. “Neste início de prova, as médias de velocidade estavam bem rápidas e isso é bom. Tinha estudado bastante a planilha e tive um bom desempenho, o que me deixa feliz. Nesta quinta-feira (5/9), teremos o dia mais longo da prova e vou largar em primeiro”, disse o piloto da Honda Racing, que, entre outros títulos relevantes, possui 10 conquistas em diferentes categorias do Brasileiro de Enduro (contra o relógio).

Iniciando a disputa entre as mulheres em segundo lugar, a goiana Bárbara Neves está de olho na liderança, com a meta de garantir o sétimo título seguido na categoria Feminina. “Eu não tive o melhor começo, mas enduro de regularidade é assim mesmo. Agora vou me concentrar ainda mais nestes três dias de prova. Sei que a disputa do segundo dia vai ser longa, então vou entrar com a cabeça boa porque tem muita prova pela frente”, afirmou. Ela compete com a Honda CRF 250F.

Completando a equipe Honda Racing no Enduro da Independência 2024, o mineiro Alexandre Valadares “Brankin”, que também utiliza a motocicleta nacional CRF 250F, está pronto para os próximos desafios da competição. “Consegui completar o primeiro dia de prova. Tive alguns problemas com os aparelhos de navegação, mas é só o começo. Está tudo resolvido e estou pronto para o segundo dia de prova”, finalizou o piloto da Honda Racing.

Nesta quinta-feira (5/9), os pilotos irão encarar o desafio mais longo da disputa, com tempo estimado de prova de quase dez horas e um percurso de aproximadamente 280 quilômetros entre as cidades de Ouro Branco e Lavras, em Minas Gerais.

A 42ª edição do Enduro da Independência terá, no total, cerca de 758 quilômetros de percurso para os pilotos da Elite, além de 751 km para os competidores da categoria Brasil e 744 km para as mulheres. A prova termina neste sábado (7/9), em Baependi (MG).

Os pilotos da equipe Honda Racing têm o patrocínio de Pro Honda, Honda Seguros, DID, NGK, Ogio, ASW e Kenda.

42ª edição do Enduro da Independência

Ouro Branco (MG) a Baependi (MG)

Resultados – Dia 1 (três primeiros)

Categoria Elite

1º – #5 – Bruno Crivilin – 1099 pontos perdidos – Honda CRF 250RX

2º – #4 – Luciano Paiva – 1153

3º – #7 – Emerson Loth – 1199

Categoria Brasil

1º – #44 – Arthur Louzada – 1875

2º – #49 – Kaio Augusto – 2207

3º – #286 – Felipe Diniz – 4551

5º – #45 – Alexandre Valadares – 6474 –Honda CRF 250F

Categoria Feminina

1º – #241 – Kessia Tristão – 1594

2º – #242 – Bárbara Neves – 6147 – Honda CRF 250F

Programação*

5/9 – Quinta-feira

2º dia – Ouro Branco (MG) a Lavras (MG) – 286,85 km (283,55 para a classe Brasil e 279,17 para a classe Feminina)

6h – Largada do primeiro piloto – Praça de Eventos – Ouro Branco (MG)

15h – Chegada dos pilotos – Praça Doutor Augusto Silva – Lavras (MG)

19h – Divulgação dos resultados

6/9 – Sexta-feira

3º dia – Lavras (MG) x Baependi (MG) – 215,16 km (214,92 para a classe Brasil e 215,72 para a classe Feminina)

7h – Largada do primeiro piloto – Praça Doutor Augusto Silva – Lavras (MG)

13h – Chegada dos pilotos – Praça Monsenhor Marcos – Baependi (MG)

19h – Divulgação dos resultados

7/9 – Sábado

4º dia – Baependi (MG) x Baependi (MG) – 93,81 km

8h – Largada do primeiro piloto – Praça Monsenhor Marcos – Baependi (MG)

12h – Chegada dos pilotos – Praça Monsenhor Marcos – Baependi (MG)

17h – Cerimônia de Premiação.

Percurso total: 758,01 km (751,79 para a classe Brasil e 744,78 km para a classe Feminina)