Bruno César & Rodrigo lançam single duplo nesta quinta-feira (31)

A dupla sertaneja Bruno César & Rodrigo, que vem ganhando cada vez mais espaço na cena musical sertaneja, lançam single duplo “Seja Bem-Vindo” em parceria com Felipe & Rodrigo, nesta quinta-feira (31) – ouça aqui. O single, produzido por Dudu Oliveira, conta com as faixas “Eu Posso Mudar” e “Tempo ao Tempo”, que exploram temas de superação e amadurecimento emocional – ouça aqui.

A faixa “Eu Posso Mudar”, composta por Bruno César e Felipe Marins (da dupla Felipe & Rodrigo), fala sobre a possibilidade de transformação pessoal e é marcada por uma letra reflexiva e um instrumental que realça a potência da mensagem de mudança.

Já “Tempo ao Tempo” é uma homenagem a um dos maiores sucessos da dupla Jorge & Mateus, originalmente lançado em 2010 no álbum Aí Já Era…, gravado em São Paulo. A reinterpretação de Bruno César & Rodrigo e Felipe & Rodrigo traz uma leitura moderna do clássico, respeitando o estilo consagrado de Jorge & Mateus, mas com toques que refletem a identidade única dos novos artistas.