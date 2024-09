Bruno César e Rodrigo apresentam segunda parte do projeto “Seja Bem-Vindo: Bruno Rosa”

Conhecidos por composições que alcançaram todo o Brasil, como o recente sucesso do DVD “Direitos Autorais”, que bateu a marca de quase 100 milhões de acessos nas plataformas digitais, a dupla Bruno César e Rodrigo lançaram, pela Som Livre, o single duplo “Seja Bem-Vindo: Bruno Rosa”.

Para o lançamento, a dupla recebeu em seu estúdio o artista capixaba Bruno Rosa, que participa das duas faixas: a inédita “Leva Saudade” e “Ficar Por Ficar”, uma regravação de Bruno & Marrone.

A primeira parte do projeto Seja Bem-Vindo contou com a participação de Murilo Huff no estúdio para as canções “De Bandeja”, que acumula mais de 6 milhões de plays no Spotify, e a versão do trio para “Você Sempre Será” conhecida na voz de Marjorie Estiano.