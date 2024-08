Bruno & Barretto lançam “Machuca e Some” inspirada nas pistas de dança dos anos 90

A nostalgia das pistas de dança dos anos 90 dá o tom na nova música da dupla Bruno & Barretto, “Machuca e Some”, que chega às plataformas digitais nesta sexta-feira (30), pela ONErpm.

Reconhecidos nacionalmente por misturar outros gêneros ao sertanejo, desta vez os artistas buscaram um sucesso nas paradas mundiais para lançar a faixa que promete ser uma explosão nos shows em todo o Brasil.

Descontraída e dançante, “Machuca e Some” traz os beats eletrônicos e a forte influência da lambada ao incorporar “The Rhythm of the Night” à canção. Imaginou? Mas se tratando dos artistas, tudo é possível!

Bruno & Barretto, que recentemente finalizaram o lançamento do audiovisual “Outro Patamar”, registrado ao vivo, em Maringá (PR), iniciam uma série de novidades até o final deste ano e “Machuca e Some” é apenas a primeira de muitas que vem por aí.

Os versos de “Machuca e Some” levam assinatura de Kenyo Alves, Tom Baratella, Barto e Lázaro Nass e falam sobre desapegar de um amor que traz sofrimento:

“Me machuca, some e quer voltar pra mim. Sou eu que não te quero mais, não mais. Nem vem. Eu não te quero mais.”

O lançamento nas plataformas de áudio chega acompanhado pela estreia do clipe no YouTube, que tem direção de Pit Ramos. O vídeo traz Bruno & Barretto diferente de tudo o que os fãs já viram. O figurino ousado e moderno compõe a estética do galpão onde as cenas acontecem. Luzes, efeitos especiais e um balé se fundem tornando a nova viagem de Bruno & Barretto ainda mais real.