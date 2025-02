Brunno Daltro acaba de lançar “CORPO” – Primeiro single do artista mistura pop e rap com produção de Jorge Ailton

Artista em ascensão nas artes cênicas, Brunno Daltro acaba de dar um importante passo em sua carreira com o lançamento de “CORPO”, seu primeiro trabalho musical. A canção e o clipe acabam de serem lançados e já estão disponíveis em todas as plataformas digitais e no Youtube, respectivamente. A letra foi escrita por Yan Roloff, que também participa da música ao lado de Brunno e Judson. Já a produção musical do single é de Jorge Ailton, renomado baixista de Lulu Santos, e o videoclipe tem direção e roteiro de Thiago Roderich.

“CORPO” mistura pop e rap e explora a intensidade de uma conexão apaixonada, onde os corpos se encontram e se tornam um só. “Só por essa noite, se permite até o fim, o tempo voa baby, voa, só existe o aqui”, é parte do refrão, que transmite a urgência do momento e a liberdade do prazer, ao mesmo tempo em que revela a vulnerabilidade e o desejo de encontrar um lar no corpo do outro, transformando a relação física em algo mais profundo.

“A música entrou na minha vida de uma forma bem inesperada. Comecei com a gaita, sem saber nada de violão, e fiz um teste para a série Secos & Molhados, da GloboPlay, indo até as finais. Isso me fez perceber que eu podia me envolver de verdade com a música. Foi um clique, uma chave que virou, e comecei a me apaixonar por cantar e tocar. Com essa nova perspectiva, veio o primeiro insight para CORPO, que surgiu de forma natural, depois de um teste para o papel de Elvis. Apesar da confiança, não passei, o que me deixou triste, já que ele é meu maior ídolo. Mas decidi canalizar essa frustração de uma forma criativa. Chamei dois amigos músicos para produzirmos juntos, e dessa energia nasceu CORPO, que acabou atraindo a atenção de outros profissionais e tomando forma”, comenta Brunno, sobre o processo criativo da música.

O videoclipe de “CORPO” tem uma atmosfera intimista, carregada de atração e desejo. A história começa em um pub, onde as personagens interpretadas por Brunno e a pela atriz e modelo internacional Helena Gomes, trocam olhares cheios de significados. A narrativa se desenrola em momentos íntimos em casa – vendo um filme, comendo pipoca, trocando carícias na cama e no banho – até culminar em um luau à beira-mar, com a natureza como cenário. A produção encerra com a personagem interpretada por Helena desaparecendo de forma silenciosa no mesmo pub, sugerindo que o amor ali vivido é efêmero e proibido.

Com “CORPO”, Brunno Daltro apresenta ao público uma canção autêntica, pronta para conquistar com sua sinceridade e intensidade e promete outros projetos musicais ao longo do ano.