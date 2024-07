Bruninho Samudio: Botafogo contrata filho de Eliza com o ex-goleiro Bruno

Bruninho Samudio, filho de Eliza Samudio e do ex-jogador Bruno, é o novo goleiro das divisões de base do Botafogo.

Bruninho, de 14 anos, assinou contrato de formação e foi avaliado pelo Botafogo durante a disputa da Copa Voltaço sub-14. O garoto, de 1,88m, foi eleito o melhor goleiro da competição.

O Botafogo acredita que Bruninho reúne quesitos técnicos promissores e destaca que possui uma função social importante apoiando sonhos, ajudando na formação de cidadãos e dedicando a sua estrutura multidisciplinar para ajudar jovens jogadores em seus processo de desenvolvimento no futebol. Botafogo, em comunicado

Ele estava no Athletico-PR desde 2023 e assinou um contrato de formação com os paranaenses em fevereiro. Bruninho chegou ao Furacão depois que teve destaque em Campo Grande, na escola Pelezinho.

A promessa irá reencontrar Léo Coelho, novo gerente da base do Glorioso, que também trabalhou no Furacão. O garoto tem idade de sub-14, mas pode atuar no sub-15.

O goleiro terá a sua primeira experiência no futebol carioca, onde o pai vestiu a camisa do Flamengo de 2008 a 2010. A informação foi publicada inicialmente pelo Fogão Net.

A SITUAÇÃO DE BRUNO

Em 2013, Bruno foi condenado a uma pena de 22 anos e três meses pelo assassinato e ocultação do cadáver de Eliza Samudio e pelo sequestro e cárcere privado de seu filho, Bruninho.

O jogador teve concedido um habeas corpus em 2017 pelo Supremo Tribunal Federal (STF). A decisão foi assinada pelo ministro Marco Aurélio Mello.

Em 2019, o goleiro conseguiu a progressão para o regime semiaberto. Ao todo, ele ficou oito anos e dez meses na cadeia.

Bruno ganhou liberdade condicional em janeiro de 2023 após decisão da Justiça do Rio.