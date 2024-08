Bruninho indica adeus à seleção de vôlei: ‘Provavelmente é meu último jogo’

A eliminação dos Jogos Olímpicos da seleção brasileira de vôlei masculino já começa a ter consequências. O levantador Bruninho, de 38 anos, afirmou que não deve encarar um novo ciclo olímpico.

“Muito provavelmente é meu último jogo pela seleção”, disse o jogador.

O Brasil foi derrotado pelos Estados Unidos por 3 sets a 1, nesta segunda-feira (5), pelas quartas de final, e está fora da competição em Paris.

Segundo ele, os algozes e até outras seleções estão atualmente acima da equipe brasileira, que perdeu dois dos três jogos da fase de classificação e passou, no sufoco, em terceiro em seu grupo.

“Por mais que soubéssemos que era difícil todo o percurso, nós sempre acreditamos. Acho que isso é aquela coisa que aqui dentro existe uma cobrança muito grande, uma responsabilidade muito grande. Então a gente sofre com uma derrota como essa, sabendo que a gente lutou e que jogamos de igual para igual em muito momentos contra grandes equipes, mas faltou. As equipes hoje estão na nossa frente. Foi o pior ciclo daqueles que eu disputei. Nós tivemos um bronze no Mundial, que acho que foi uma bela conquista. É triste, é frustrante, agora é remoer, cicatrizar essa perda. Acho que o que fica é o legado em relação ao trabalho, nós nunca deixamos de trabalhar, nunca deixamos de lutar. Hoje faltou voleibol.”

Lista de títulos de Bruninho na seleção:

Jogos Olímpicos: 1 ouro (Rio 2016) e 2 pratas (Pequim 2008 e Londres 2012)

Jogos Pan-Americanos: 2 ouros (Rio 2017 e Guadalajara 2011)

Campeonato Mundial: 1 ouro (Itália 2010) e 2 pratas (Itália/Bulgária 2018 e Polônia 2014)

Liga Mundial: 4 ouros (Moscou 2006, Katowice 2007, Belgrado 2009 e Córdoba 2010) e 5 pratas (Gdansk-Sopot 2011, Mar del Plata 2013, Florença 2014, Cracóvia 2016 e Curitiba 2017)

Liga das Nações: 1 ouro (Rimini 2021)

Copa do Mundo: 2 ouros (Japão 2007 e 2019)