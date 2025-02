Bruninho & Davi e Matheus Fernandes juntos em “Deu Green”

A dupla Bruninho & Davi se uniu ao cantor Matheus Fernandes para lançar “Deu Green”, uma canção vibrante que promete embalar os foliões neste Carnaval. Misturando sertanejo e forró, o hit chega com uma energia contagiante, apostando em batidas dançantes e um refrão que promete não sair da cabeça do público. A música traz uma temática leve e divertida, celebrando a paixão nacional pelo futebol. Na letra, dois craques brasileiros são mencionados: Vini Jr. e Neymar Jr., ídolos que representam a alegria e o talento do esporte.

Bruninho & Davi, conhecidos por suas baladas românticas e hits marcantes, mostram uma nova faceta com “Deu Green”, apostando em uma sonoridade mais agitada para acompanhar a animação da época mais festiva do país. “Gostamos de explorar novos estilos e trazer novidades para o nosso público, e essa parceria com o Matheus Fernandes veio no momento perfeito”, comenta Bruninho.

Matheus Fernandes, dono de sucessos como “Balanço da Rede” e referência no forró moderno, adiciona sua identidade ao projeto. “O Matheus é um cara que admiramos muito e que tem essa pegada do forró dançante que combina perfeitamente com a proposta da música”, completa Davi.

Bruninho & Davi conquistaram o Brasil com seu estilo irreverente e seu talento para transformar qualquer música em um sucesso. Desde o estouro com “Se Namorar Fosse Bom” até hits como “E Essa Boca Aí?” e “Cê é Louco”, a dupla tem se destacado por sua versatilidade, sempre inovando sem perder sua essência.

Com “Deu Green”, eles reafirmam a versatilidade e garantem um lugar na trilha sonora da folia. O lançamento já está disponível em todas as plataformas digitais.