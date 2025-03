Bruninho & Davi confirmam a primeira edição da Violada em 2025

A cada ano, a “Violada B&D”, label criada pela dupla Bruninho & Davi, se consolida como um dos eventos mais aguardados do cenário sertanejo. Com ingressos esgotados em todas as edições, o projeto une intimidade, energia e um repertório repleto de sucessos, proporcionando uma experiência única ao público.

Para 2025, a primeira edição já tem data marcada: 27 de abril, na Varanda Estaiada, em São Paulo. Com um formato inovador, a Violada se tornou uma marca registrada na carreira dos artistas, oferecendo um show imersivo que faz com que o público se sinta parte de uma grande roda de amigos.

Criado em 2018, o projeto rapidamente conquistou fãs por todo o país. Um dos símbolos mais icônicos da “Violada B&D” é a árvore presente na decoração, que se tornou um elemento característico do evento e reforça sua atmosfera especial. No palco, Bruninho & Davi entregam mais de três horas de show ininterruptas, com um setlist que revisita os maiores hits da dupla e do universo sertanejo, além de homenagens a outros gêneros musicais.

A “Violada B&D” é marcada por um ritmo intimista, que aproxima os artistas do público em uma conexão única. Durante o show, além de passearem por grandes clássicos sertanejos, Bruninho & Davi surpreendem ao interpretar hits de diferentes estilos, incluindo sucessos de Sandy & Junior, CPM 22, Detonautas, entre outros, criando um espetáculo eclético e memorável.

As últimas edições contaram com participações especiais de grandes nomes da música, reforçando a grandiosidade do evento e a influência da dupla no cenário nacional. Com mais de uma década de carreira, Bruninho & Davi segue inovando e se destacando como um dos principais nomes do sertanejo universitário, sempre proporcionando experiências inesquecíveis aos fãs.

Os ingressos para a primeira edição do ano já estão disponíveis, confira.