Bruninho & Davi anunciam Violada em São Paulo

A dupla Bruninho & Davi anunciou a última edição deste ano para um dos principais eventos de sertanejo, a “Violada BeD”, acontecerá no dia 23 de novembro na Varanda Estaiada. O evento que acontece anualmente desde 2018, conta com produção da agência T Dreams, responsável por grandes eventos pelo Brasil.

A “Violada BeD” é um projeto que nasceu do desejo da dupla em se conectarem ainda mais com seu público e oferecer uma noite única, repleta de emoções e boas recordações. Com uma proposta que combina música ao vivo, interações e surpresas, o evento busca resgatar a essência das violadas, promovendo um ambiente descontraído e cheio de energia.

Para última edição do ano, a Violada contará com mais de quarto horas e meia de show e um formato ainda mais exclusivo para que os fãs se sintam em casa. O evento que tem uma árvore cinematográfica que já virou marca registrada, contará com sucessos lançados ao longo dos mais de dez anos da dupla, além de canções de artistas que marcaram gerações como Charlie Brown Jr, Sandy&Jr, Detonautas, CPM 22, entre outros no ritmo sertanejo.

“Queremos que as pessoas se sintam em uma grande roda de amigos, sabe aquele momento que você pega um violão e faz um som com algum amigo, essa é a nossa ideia, estar rodeado dos amigos em um palco 360º cantando músicas que fazem parte de toda a nossa vida de forma descontraída e alegre”, afirma Bruninho.

Os ingressos para a Violada BeD já estão disponíveis e podem ser adquiridos aqui. Fique atento às redes sociais da dupla para mais informações e novidades.