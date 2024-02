Bruninho & Davi anunciam projeto ‘Violada’ para março, em São Paulo

A dupla Bruninho & Davi anunciou a primeira edição da festa “Violada BeD”, que acontecerá dia 16 de março, no Esporte Clube Pinheiros, em São Paulo. Com produção da TAJ, agência responsável por grandes eventos pelo Brasil, a violada promete reunir mais de três mil pessoas. A pré-venda, que foi aberta ainda no mês de fevereiro, esgotou em menos de 24 horas, reafirmando o sucesso do evento.

O projeto “Violada BeD”, teve início em 2018 e se tornou um projeto de sucesso na carreira dos artistas, a árvore usada na decoração do evento acabou virando uma marca registrada. A apresentação da dupla traz o melhor do sertanejo em mais de três horas de show que prometem agitar o público com o repertório que vem marcando os mais de dez anos de carreira. O evento contará também com a participação da DJ Brunetta, referência nos eventos em que participa pelo seu set, com os tradicionais funks carioca.

A dupla já adiantou que seus maiores sucessos estarão no repertório, como: “Se namorar fosse Bom”, “Onde Nasce O Sol”, “E Essa Boca Aí?”, e seu mais recente hit “Peguei, Pegava e Pegaria”, música em parceria com Mari Fernandez.

Para os admiradores de Bruninho & Davi, os ingressos já estão disponíveis no app da Ingresse: https://www.ingresse.com/violadabed#comprar e para maiores informações sobre o evento, acesse o Instagram oficial: https://www.instagram.com/violadabed/