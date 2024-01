Bruna Takahashi ganha medalha de ouro na Copa Pan-Americana

A mesatenista de São Caetano Bruna Takahashi conquistou a medalha de ouro no individual feminino da Copa Pan-Americana, em Corpus Christi, nos EUA, no domingo (21/1), ao derrotar a estadunidense Amy Wang na final, por 4 sets a 3.

A trajetória de Bruna começou com vitória em cima da dominicana, Shay Muñoz, nas oitavas (4 a 0), e passou pela argentina, Ana Codina, nas quartas-de-final (4 a 1). Nas semifinais, a brasileira número 22 do ranking da ITTF (Federação Internacional de Tênis de Mesa) eliminou a estadunidense Lily Zhang (4 a 3), após estar 3 sets a 1 contrário no placar. Na final, Bruna conquistou o ouro numa das partidas mais difíceis da competição. Com o ouro garantido, Bruna obteve vaga para a Copa do Mundo, que será disputada em abril, em Macau (China).

“Estou muito feliz. O resultado demora para vir, mas felizmente ele chega. Não diria que estou aliviada com essa conquista, mas sim contente com o trabalho que venho fazendo junto da minha equipe. Esse é apenas um dos passos que eu gostaria de dar na minha carreira e foi muito bom para me trazer mais confiança”, disse Bruna após a partida, ao site da CBTM (Confederação Brasileira de Tênis de Mesa).

Outros mesatenistas de São Caetano também participaram do torneio, como Giulia Takahashi, irmã de Bruna, que perdeu nas quartas para a vice-campeã Amy Wang (0 a 4). No masculino, Vitor Ishiy foi eliminado pelo canadense Edward Ly, também nas quartas, por 0 a 4.