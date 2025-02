Bruna Marquezine e João Guilherme confirmam término amigável de relacionamento

Na última quarta-feira, 19 de fevereiro, a assessoria de Bruna Marquezine anunciou oficialmente o fim do relacionamento da atriz com João Guilherme. A separação ocorreu de maneira pacífica, com ambos expressando respeito e admiração mútua, apesar de nunca terem confirmado publicamente o romance.

A nota divulgada pela assessoria destaca que “Bruna Marquezine e João Guilherme decidiram, de forma amigável, seguir caminhos separados. A decisão foi tomada com carinho e respeito mútuos, mantendo a admiração que sempre tiveram um pelo outro. Pedimos a compreensão de todos e o respeito à privacidade de ambos neste momento“.

A atriz voltou a ser o centro das atenções na mídia nesta semana devido a um novo episódio polêmico. Segundo informações da colunista Fábia Oliveira, do portal Metrópoles, Bruna teria se sentido desconfortável com o comportamento da família de Leonardo durante a festa de aniversário de João Guilherme. Internautas especularam que Virginia Fonseca, cunhada da atriz, a provocou ao compartilhar vídeos com outras parentes enquanto conversavam sobre os acontecimentos da festa.

Após receber críticas nas redes sociais, Bruna Marquezine decidiu se manifestar pela primeira vez desde o término. Ela deixou um comentário na postagem de João Guilherme, onde ele compartilhou várias fotos da celebração realizada no final de semana na Fazenda Talismã. Na legenda, o ator disse: “Tantos amores reunidos… Não trocaria por nada. Que resenha boa”, ao lado de imagens com sua família e Bruna. A resposta dela foi: “Foi bom demais! Você merece”.

No entanto, a festa não foi isenta de constrangimentos. Tradicionalmente, a Fazenda Talismã exibe uma placa que proíbe fotografias e filmagens. Apesar disso, a placa foi retirada no dia do evento. João Guilherme pediu que não houvesse registros do evento, mas demonstrou irritação ao ver seu irmão Pedro Leonardo tentando gravar momentos que envolviam Bruna Marquezine e Sasha Meneghel.