Bruna Louise segue em cartaz até dezembro em São Paulo

Bruna Louise está conquistando o público e lotando as sessões de seu espetáculo “Ela Tá Correndo Atrás”, no Teatro Sabesp Frei Caneca, em São Paulo. O show tem sido um verdadeiro sucesso de bilheteria, com sessões esgotadas e uma recepção calorosa tanto do público, quanto de crítica.

Graças à sua habilidade incomparável de fazer o público rir e refletir, Bruna Louise continua em cartaz até dezembro na capital paulista, garantindo que mais espectadores possam vivenciar a energia e o humor contagiante que marcaram sua temporada.

Em ‘Ela tá correndo atrás’, Bruna Louise segue o seu propósito de fazer a plateia gargalhar, mas também empoderando e combatendo os preconceitos, julgamentos e escolhas que tentam fazer por ela. O objetivo da comediante é, cada vez mais, fazer o público deixar o teatro com a cabeça pensativa e a barriga doendo de tanto rir.

Com uma rotina que alia muito trabalho e diversão, Bruna tem muita história pra contar e, como sempre, a galera vai se acabar com suas derrotas e comemorar suas vitórias. Com muitas piadas, improvisos e interações, ela se aproxima dos espectadores, em um show bastante identificativo e forte.

Nunca, na trajetória de Bruna Louise, ela esteve tão preparada, sem medos e sem vergonha. E como sempre, divertidíssima!

Bruna Louise se apresenta toda sexta-feira, às 22h30, no Teatro Sabesp Frei Caneca, em São Paulo. Os ingressos estão disponíveis pela plataforma uhuu.com e pontos autorizados. Mais informações no serviço abaixo.

SERVIÇO

BRUNA LOUISE – TEMPORADA

Teatro Sabesp Frei Caneca

Shopping Frei Caneca – R. Frei Caneca, 569 – Consolação, São Paulo – SP, 01307-001

https://www.teatrosabespfreicaneca.com

Duração: 70 minutos

Classificação: 16 anos

Acessibilidade

Ar-condicionado

Capacidade: 600 pessoas

DIAS E HORÁRIOS

Temporada até 13 de dezembro

Todas as sextas, às 22h30

INGRESSOS

A partir de R$45

Obs: Confira a legislação vigente para meia-entrada.

CANAIS DE VENDAS OFICIAIS

Uhuu.com – com taxa de serviço

https://uhuu.com/evento/sp/sao-paulo/bruna-louise-novo-show-12588

Bilheteria física – sem taxa de serviço

– Teatro Sabesp Frei Caneca (Shopping Frei Caneca)

De terça a domingo, das 12h às 20h (pausa almoço: 15h às 16h)

Formas de pagamento:

– Bilheteria do teatro: dinheiro, cartão de crédito e cartão de débito

– Site da Uhuu.com e outros pontos de venda oficiais: cartão de crédito

Cartões de créditos aceitos: Visa, Mastercard, Diners, Hipercard, American Express e Elo

Cartões de débito aceitos: Visa, Mastercard, Diners, Hipercard, American Express e Elo

Estacionamento: R$14 por 2 horas.