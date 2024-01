Bruna Louise apresenta o stand-up “Bournout” no palco do Teatro Municipal de Mauá

O Teatro Municipal de Mauá apresenta “Bournout”, o mais recente espetáculo de stand up da comediante Bruna Louise. Será na próxima quarta-feira (17/01), a partir das 21h, com ingressos a R$90 (inteira), R$45 (meia) e R$70 (antecipado).

Bruna Louise confronta preconceitos, empodera e entretem, equilibrando humor e mensagens divertidas. Ela compartilha experiências do dia a dia e engaja a plateia com piadas, improvisos e interações.

A indicação é 16 anos.

Vendas através do link ou no dia, na bilheteria do Teatro, se ainda tiver ingressos, à rua Gabriel Marques, 353, Vila Noêmia.