Bruna Griphao anuncia seu primeiro EP

Bruna Griphao está prestes a surpreender seus fãs com o lançamento de um novo projeto musical. Em entrevista ao Gshow, a artista confirmou que em breve disponibilizará seu primeiro EP, que contará com seis faixas inéditas. Este lançamento marca um retorno significativo após a divulgação de dois singles ao longo de 2023.

Em suas palavras, Bruna compartilhou sua empolgação ao trabalhar com profissionais renomados na indústria da música. “Me juntei com profissionais que admiro e que possuem trabalhos respeitados no mercado. Isso me proporciona segurança e confiança, pois estou cercada por pessoas cujo trabalho eu realmente valorizo”, afirmou a cantora.

A trajetória musical de Bruna começou durante sua participação no Big Brother Brasil 23, onde lançou as músicas “Bandida” e “Queimar”. Após esses lançamentos, a artista optou por se dedicar a outros aspectos de sua vida. Agora, mais de um ano depois, Bruna se sente pronta para retomar sua carreira musical, tendo encontrado tempo para planejar e estruturar seus próximos passos.

“É um processo de autodescoberta. Estou avançando com calma, mas sempre com muito amor e cuidado. Durante minha passagem pelo BBB, algumas músicas foram lançadas antes mesmo de eu ter dado meu aval. É interessante refletir sobre como tudo ocorreu; parece que era o momento certo. Agora tenho a oportunidade de organizar tudo de maneira que, a longo prazo, eu possa me orgulhar e me sentir satisfeita”, explicou Bruna.

Além disso, a atriz e cantora revelou que a música sempre foi uma parte fundamental de sua vida. “A música sempre fez parte da minha história, mesmo que o público não soubesse disso. Eu sempre estive envolvida com aulas de canto; é uma paixão genuína”, concluiu.

Os fãs da artista estão ansiosos para conhecer o novo trabalho e acompanhar sua evolução no mundo da música.