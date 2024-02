Bruna Biondi solicita fornecimento de repelentes para combate à dengue

A vereadora Bruna Biondi (Psol) protocolou indicação junto à Secretaria Municipal de Saúde (Sesaud) de São Caetano do Sul para o fornecimento de repelentes para utilização no combate e controle do mosquito Aedes aegypti, responsável pela transmissão do vírus da dengue.

Na justificativa da indicação, a parlamentar ressalta a importância da prevenção. “O fornecimento gratuito de repelentes se torna uma ferramenta essencial para combater a disseminação da doença. A adoção de medidas preventivas representa um investimento estratégico de baixo custo, contribuindo significativamente para a prevenção da dengue e para a proteção da saúde da população.”

Para a vereadora, é fundamental que a população e o poder público façam sua parte, eliminando a água armazenada nas residências e obras, que podem se tornar possíveis criadouros, possibilitando a reprodução do mosquito, vetor do vírus da dengue e outras doenças.

“É uma medida preventiva comprovadamente eficaz para reduzir a incidência de casos de dengue e pode representar um investimento estratégico de baixo custo, em comparação aos custos associados ao tratamento de casos graves da doença”, complementa Bruna Biondi.