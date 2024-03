Bruna Biondi protocola projeto para combate ao racismo no comércio

A vereadora Bruna Biondi (PSOL) protocolou projeto de lei para que os estabelecimentos comerciais de São Caetano do Sul realizem iniciativas de combate ao racismo com empregados e prestadores de serviços da área de segurança privada. O objetivo da propositura é promover a conscientização para que se evitem práticas discriminatórias.

“A campanha se articula através da construção de projetos de lei que abordam diferentes aspectos das dinâmicas institucionais, visando combater o racismo, que persiste na sociedade brasileira, através de práticas de orientação aos colaboradores”, defendeu a vereadora na justificativa do projeto, que será analisado pelas comissões da Casa antes de ir para votação em plenário.

De acordo com a propositura, seria obrigatório aos estabelecimentos comerciais oferecerem cursos de formação em relações étnico-raciais, com carga horária de no mínimo 12 horas, a todos os seus empregados e especialmente aos agentes de segurança privada, para valorização de medidas educativas para promoção da equidade racial.

A parlamentar ressaltou ainda o papel do poder público no combate à discriminação. “É necessário que os órgãos e entidades da administração pública municipal estejam comprometidos com o combate ao racismo, mas especialmente através de um trabalho de conscientização que vise impedir que práticas racistas aconteçam”, salientou Bruna Biondi.