Bruna Biondi celebra o Dia da Consciência Negra como momento de reflexão e luta por igualdade

A vereadora Bruna Biondi (PSOL) ressaltou a importância do Dia da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro, como uma data essencial para refletir, valorizar a cultura, a história e as lutas do povo negro no Brasil. A data homenageia Zumbi dos Palmares, líder quilombola que simboliza a resistência à escravidão e ao racismo, além de ser um marco na luta pela liberdade e pelos direitos dos negros.

Para Bruna Biondi, o Dia da Consciência Negra vai além de uma celebração. “É um momento de repensar as conquistas alcançadas e, principalmente, os desafios que ainda persistem na sociedade brasileira”, explicou. “É também uma oportunidade de refletirmos sobre as vitórias, mas também sobre as barreiras que continuam a afetar a população negra. Precisamos continuar a luta pela igualdade racial em todos os espaços da sociedade”, afirmou.

A vereadora também destacou o papel da educação no processo de transformação social. “A educação tem um papel fundamental na construção de uma sociedade mais justa. Precisamos valorizar a história da população negra, inserindo-a de forma plena e correta nos currículos escolares, promovendo um ensino inclusivo que reconheça a diversidade e ajude na formação de cidadãos mais conscientes e comprometidos com a igualdade”.

Bruna Biondi enfatizou ainda que o combate ao racismo e à discriminação racial é uma responsabilidade coletiva. “Não podemos permitir que, no século XXI, a cor da pele ainda determine o acesso a direitos e oportunidades. Temos que fortalecer o nosso compromisso com a justiça social e com a construção de um Brasil mais inclusivo, onde o respeito à diversidade seja a base da nossa convivência diária”, concluiu.