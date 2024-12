Bruna Biondi celebra aprovação de projeto que institui o Dia da Abolição da Escravatura em São Caetano

A vereadora Bruna Biondi (PSOL) celebrou a aprovação unânime do seu projeto de lei na Câmara Municipal de São Caetano do Sul, que institui, no Calendário Oficial de Datas e Eventos do Município, o Dia da Abolição da Escravatura em São Caetano do Sul. A votação ocorreu em sessão extraordinária realizada no dia 22 de novembro.

Bruna destacou que a medida representa um passo importante na luta contra o racismo e na promoção da memória histórica do país. “A abolição da escravatura foi um marco, mas a luta pela igualdade e pelos direitos dos negros continua a ser um desafio. Este projeto visa não apenas lembrar esse momento histórico, mas também continuar as discussões sobre as questões raciais que ainda afligem a nossa sociedade”, afirmou a vereadora.

Ela também ressaltou a relevância de oficializar essa data em respeito à memória dos escravizados da antiga Fazenda São Caetano, como parte do calendário municipal. “É preciso considerar a importância de oficializar essa data, em respeito à memória dos antigos escravizados, pretos e indígenas, que ajudaram a construir a história desta cidade e são os verdadeiros e primeiros habitantes da região”, complementou.

Conforme a propositura aprovada, o Dia da Abolição da Escravatura em São Caetano do Sul será comemorado anualmente no dia 29 de setembro, em alusão à data de 29 de setembro de 1871, quando foi proclamado o fim irrevogável da escravatura no território que corresponde à atual localização do município.