Bruna Biondi apresenta projeto para fomento às livrarias

A vereadora Bruna Biondi (PSOL) protocolou projeto de lei que visa instituir uma política de fomento às livrarias em São Caetano do Sul. A proposta visa incentivar a leitura e a criação de um ambiente mais favorável para o desenvolvimento do mercado de livrarias.

“Além de fortalecer o mercado das livrarias criando diversos incentivos econômicos para que possam manter suas atividades, a iniciativa contribuirá para a formação de uma sociedade mais leitora e crítica, promovendo a educação e a cultura”, defende a vereadora na justificativa do projeto, que passa por trâmites internos na Casa antes de ir para votação em plenário.

De acordo com a propositura, o fomento para livrarias será realizado a partir de incentivos fiscais realizados pelo Poder Executivo. “A possibilidade que mais pessoas tenham acesso à leitura fará com que São Caetano do Sul se torne um modelo para outras cidades que buscam fortalecer a cultura e o hábito da leitura através do apoio às livrarias”, conclui Bruna Biondi.