Bruna Biancardi e Neymar anunciam chegada do segundo filho

O casal Bruna Biancardi e Neymar Jr., que estão juntos desde 2021, compartilhou uma emocionante notícia com seus seguidores: eles aguardam a chegada do segundo filho. O anúncio foi feito na quarta-feira, dia 25, através de um vídeo publicado no Instagram de Bruna.

No vídeo, Bruna expressou sua felicidade ao dizer: “Estamos vivendo uma fase tããão gostosa, e não poderíamos deixar de compartilhar com vocês que ELE mais uma vez ouviu nossos pedidos e confirmou os nossos planos! SEJA BEM VINDA FILHAAAAAA ♥️🎉🙏🏼 Que você venha com muita saúde!”.

Atualmente, o casal já é pai da pequena Mavie, que completou um ano recentemente. Além dela, Neymar é pai de Davi Lucca, de 11 anos, fruto de seu relacionamento com a influenciadora Carol Dantas, e da bebê Helena, que tem apenas 4 meses e é filha do jogador com a influenciadora Amanda Kimberly.

A expectativa em torno da nova adição à família é grande, e os fãs do jogador e da influenciadora têm demonstrado seu apoio e alegria nas redes sociais.