Bruna Biancardi anuncia fim de relação com Neymar

Bruna Biancardi, 29, anunciou o fim do relacionamento com Neymar, 31.

“Este é um assunto particular, mas, como diariamente me relacionam a notícias, suposições e piadas, informo que não estou em um relacionamento. Somos pais da Mavie, e essa é a razão do nosso vínculo. Espero que assim parem de me relacionar com as frequentes notícias. Obrigada”, escreveu nos Stories do Instagram.

A GRAVIDEZ

Bruna Biancardi e Neymar anunciaram a gravidez em abril deste ano. “Sonhamos com a sua vida, planejamos a sua chegada e saber que você está aqui para completar o nosso amor, deixa os nossos dias muito mais felizes”, disseram à época.

“ERREI”

Poucos dias após o Dia dos Namorados, o nome de Neymar se tornou o centro dos holofotes em virtude uma suposta traição.

O jogador teria tido um affair com a influenciadora Fernanda Campos, que expôs conversas com o atleta e indícios de que os dois teriam se encontrado no dia 12 de junho.

Com a vida íntima exposta, Bruna não aceitou publicação em que o jornalista Erlan Bastos, do portal Em Off, disse que ela dava “passe livre” ao jogador. Sem papas na língua, ela enviou mensagem ao jornalista e divulgou a mensagem:

“De onde você tirou essa merda que você está espalhando por aí, meu querido? Acordo do quê? Mostre as provas então! Por que, se não mostrar, vai levar um grande processo nas costas”, disse Bruna Biancardi.

Pressionado pela exposição com a companheira, Neymar, que está atuando na Arabia saudita, publicou uma carta nas redes sociais admitindo que errou com a influenciadora.

“Bru, já te pedi perdão pelos meus erros, pela exposição desnecessária, mas me sinto na obrigação de vir publicamente reafirmar isso. Se um assunto privado se tornou público, o pedido de perdão tem que ser público”, escreveu.

Neymar ainda disse que ‘amor pelo bebê venceria’. “Não sei se vamos dar certo, mas hoje você é a certeza que eu quero tentar” […] O nosso amor um pelo outro nos fortalecerá”.

MAVIE

Em evento luxuoso recheado de famosos, Neymar e Bruna mostraram que a polêmica pulada de cerca havia ficado no passado e ainda revelaram que estavam esperando uma menina.

Enquanto isso, surgiram relatos nas redes sociais de que a mãe de Neymar “vazou” o sexo do bebê em um salão de beleza antes do chá revelação, que ocorreu dias depois do anúncio do sexo.

Sem se envolver em polêmica, Bruna Biancardi focou na filha e anunciou ela iria se chamar Mavie, uma adaptação da expressão “minha vida”, em francês. “Ma” significa “minha” e “vie” significa “vida” no idioma.

NOVOS ESCÂNDALOS

Neymar voltou a estar no centro das atenções dias após o chá de bebê pela vida íntima extraconjugal.

A influenciadora trans Sophia Barclay disse que o jogador propôs um contrato de sigilo para que o romance não se tornasse público.

“Começamos a trocar conversas, beber, ficamos alterados e tivemos uma relação. Depois disso seguimos a vida e marcamos um segundo encontro, duas semanas depois. Nos encontramos em um motel na Barra da Tijuca [no Rio de Janeiro]. Depois disso decidimos terminar essa ‘ficada casual'”, disse, ao colunista Lucas Pasin, do UOL.

Outras influenciadoras também começaram a divulgar supostas investidas de Neymar. Modelos estrangeiras como Celeste Bright e Sephora Noori e a estudante da USP Isis Mesquita divulgaram mensagens que receberam do jogador nas redes sociais.

Neymar, no entanto, fez piada com mensagens expostas. “Mais alguém?”, perguntou o jogador no Twitter, após suas trocas de mensagens com mulheres repercutirem.

No mesmo dia, Bianca Biancardi, irmã de Bruna, criticou o jogador em suas redes sociais pela falta de respeito com a influenciadora digital. “Está debochando da situação em vez de sentir vergonha e constrangimento”, escreveu ela, nos stories do Instagram.

Sem se manifestar, novamente, Bruna Biancardi se afastou das redes sociais, afirmando necessidade de um período de “detox“.

“VOCÊS SERÃO CONVIDADOS QUANDO ELE CASAR”

Um mês antes do nascimento de Mavie, a vida pessoal de Neymar, mais uma vez, se tornou pauta após uma noitada com duas mulheres em uma casa noturna de Barcelona, na Espanha.

O vídeo foi divulgado pelo jornalista Leo Dias, que afirmou ainda que Neymar esteve durante toda a noite muito próximo de uma loira e uma morena. Nas imagens, ele aparece falando com uma das mulheres.

Ao colunista Lucas Pasin, do UOL a assessoria de imprensa de Neymar que comentou o vídeo: “Não tem nada demais”.

Já Neypai, o pai do atleta, se revoltou com a situação em contato com o colunista do UOL. “Só para você entender, essas coisas cansam. Meu telefone não é para fofoca”, reclamou Neypai.

Ao ser questionado sobre o status de relacionamento de Neymar Jr., e a notícia de que ele estaria com outras duas mulheres em uma boate na Espanha, o empresário riu e ironizou:

“Sério? Vocês serão convidados quando ele casar. Acho. Se ele não casou, está namorando”, disse Neypai

Em meio a polêmica, Bruna Biancardi fez um post enigmático, e logo em seguida apagou. “Se você não é leal a quem tá todo dia do teu lado, você não é leal a ninguém”, postou ela na imagem deletada. Depois, ela disse que estava decepcionada.

“Estou ciente e mais uma vez decepcionada. Mas, na reta final da minha gravidez, o meu foco e preocupação estão direcionados exclusivamente à minha filha e é somente nisso que vou pensar no momento. Agradeço as mensagens de carinho”, disse Biancardi.