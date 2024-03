Bruce Dickinson celebra o sucesso nas paradas mundiais de The Mandrake Project

O novo álbum de Bruce Dickinson, The Mandrake Project, tornou-se um sucesso global com um enorme êxito nas paradas já anunciado em toda a Europa e América Latina. Novas posições significativas nas paradas mundiais também serão divulgadas nesta semana.

Na Alemanha e na Suécia, Bruce conquistou o topo das paradas de álbuns, enquanto no Reino Unido o álbum entrou para as paradas oficiais de álbuns em terceiro lugar logo atrás de Liam Gallagher & John Squire em primeiro lugar, e foi estreitamente superado pelo segundo lugar de Rod Stewart e Jools Holland com uma última ascensão de vendas de última hora no Dia das Mães.

O álbum já é um sucesso no Top 10 em muitas paradas nacionais de países europeus, incluindo Finlândia, Suíça, Itália, Bélgica, Holanda e França. Nas paradas do iTunes da América Latina, The Mandrake Project está no Top 10 tanto no Brasil quanto no México, com muitos outros países seguindo o mesmo caminho nos próximos dias.

Bruce, retratado na foto com seu prêmio de número 1 na Alemanha, comenta: “Estou encantado que tantas pessoas estejam amando o álbum. Foi incrível ouvir diretamente tantos fãs nos países que visitei ao longo da última semana, e as posições nas paradas são apenas a cereja no bolo, para ser honesto. Agora posso me concentrar em dar vida ao ‘The Mandrake Project’ e às músicas dos meus álbuns anteriores na turnê no próximo mês. Vejo vocês na estrada!”

Com os singles “Afterglow of Ragnarok” e “Rain On The Graves”, a coletânea de dez faixas vem recebendo grande aclamação da crítica, com resenhas elogiosas em todo o mundo.

The Mandrake Project é o sétimo álbum solo de Dickinson e foi lançado mundialmente pela BMG em vários formatos.

Bruce Dickinson e sua banda fenomenal darão vida à música do The Mandrake Project com uma grande turnê na primavera e no verão.

ELOGIOS AO THE MANDRAKE PROJECT

“Sua voz ainda se eleva sobre o metal grandioso, mas a música é mais sombria e pesada do que seu trabalho com o Iron Maiden” – Daily Telegraph

“O ambicioso ‘The Mandrake Project’, com sua maior parte de hard rock, mas com uma mistura de gêneros” – The Sun (4/5)

“O ‘The Mandrake Project’ exige e recompensa a absorção total em sua imagem sonora caleidoscópica… A extraordinária voz de Bruce… raramente soou mais assertiva e direta, levando seus vocais a novos níveis de emoção expressiva e controle dramático” – Metal Hammer (9/10)

“Seu trabalho solo mais ambicioso e de maior qualidade até o momento… Ele soa muito bem, com sua voz fazendo a ronda pela narrativa, enquanto os riffs robustos – muito mais do que no Maiden – e a produção corajosa adicionam uma dimensão própria” – Kerrang (4/5)

“Épico… grandioso… contagiante. Facilmente um dos projetos mais ousados de Bruce Dickinson” – Classic Rock (4/5)

“Bruce cria um mundo vívido de magia e caos… um projeto solo no qual vale a pena investir” – Daily Star (4/5)

“Lançamento solo espetacular… certamente o mais inovador e criativo até hoje. Pesado, mas facilmente acessível” – Record Collector (4/5)

“Simplesmente brilhante… já estamos diante de um dos álbuns mais marcantes do rock e do metal em 2024” – Powerplay (10/10)

“Seus assuntos são claramente evidentes no metal de “Many Doors To Hell” e na ameaça gótica de “Fingers In The Wounds”, embora tons mais suaves (mas igualmente sombrios) informem a poderosa balada conduzida por piano “Shadow Of The Gods”” – Uncut

“Um trabalho titânico e ressonante” – Metal Talk

“Esse é um metal altamente atmosférico, cheio de guitarras silenciosas e melodias sombrias, com Bruce soando absolutamente fenomenal” – Fistful Of Metal (9/10)

Bruce Dickinson – Turnê ‘The Mandrake Project’

15 de abril – The Observatory, Santa Ana, CA, USA (SOLD OUT)

18 de abril – Diana Theater, Guadalajara, MEXICO

20 de abril – Pepsi Theatre, Mexico City, MEXICO

24 de abril – Live Curitiba, Curitiba, BRAZIL

25 de abril – Pepsi On Stage, Porto Alegre, BRAZIL

27 de abril – Opera Hall, Brasilia, BRAZIL

28 de abril – Arena Hall, Belo Horizonte, BRAZIL

30 de abril – Qualistage, Rio De Janeiro, BRAZIL

2 de maio – Quinta Linda, Ribeirao Preto, BRAZIL

4 de maio – Vibra, Sao Paulo, BRAZIL

16 de maio – The Halls, Wolverhampton, UK

18 de maio – Barrowland Ballroom, Glasgow, UK (SOLD OUT)

19 de maio – O2 Academy, Manchester, UK (SOLD OUT)

21 de maio – Arena, Swansea, UK

23 de maio – Rock City, Nottingham, UK (SOLD OUT)

24 de maio – O2 Forum Kentish Town, London, UK (SOLD OUT)

26 de maio – L’Olympia, Paris, FRANCE (SOLD OUT)

28 de maio – 013, Tilburg, HOLLAND

29 de maio – De Oosterport, Groningen, HOLLAND

1 de junho – Barba Negra, Budapest, HUNGARY (SOLD OUT)

3 de junho – Arenale Romane, Bucharest, ROMANIA

6 de junho – Mystic Festival, Gdansk, POLAND *

5-8 de junho – Sweden Rock Festival, Solvesborg, SWEDEN *

9 de junho – Rockefeller, Oslo, NORWAY (SOLD OUT)

11 de junho – Grona Lund, Stockholm, SWEDEN

13 de junho – House Of Culture, Helsinki, FINLAND (SOLD OUT)

14 de junho – Noblessner Foundry, Tallinn, ESTONIA

16 de junho – Huxleys Neue Welt, Berlin, GERMANY (SOLD OUT)

17 de junho – Grosse Freiheit 36, Hamburg, GERMANY (SOLD OUT)

19–22 de junho – Copenhell, Copenhagen, DENMARK *

21 de junho – Graspop Metal Meeting, Dessel, BELGIUM *

22 de junho – Summerside Festival, Grenchen, SWITZERLAND *

24 de junho – Zeltfestival Rhein-Neckar, Mannheim, GERMANY *

25 de junho – Circus Krone, Munich, GERMANY (SOLD OUT)

26–29 de junho – Resurrection Festival, Galicia, SPAIN *

27-30 de junho – Hellfest, Clisson, FRANCE *

30 de junho – Rockhal, Esch-Sur-Alzette, LUXEMBOURG (SOLD OUT)

3-6 de julho – Rockharz Open Air, Ballenstedt, GERMANY *

5 de julho – Ippodrome Delle Capannelle, Rock In Roma, Rome, ITALY *

6 de julho – Bassano Del Grappa, Metal Park, Vincenza, ITALY *

9 de julho – E-Werk, Koln, GERMANY

11 – 14 de julho – Masters Of Rock Festival, Vizovice, Czech Republic *

13 de julho – Hala, Zagreb, CROATIA

16 de julho – Kolodrum Arena, Sofia, BULGARIA

19 de julho – Kucukciftlik Park, Istanbul, TURKEY

21 de julho – Release, Athens, GREECE *

– show em festival

Para mais informações e ingressos, clique aqui.