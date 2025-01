Bruce Dickinson brilha em torneio de esgrima na França

O vocalista da banda Iron Maiden, Bruce Dickinson, marcou presença em Fâches-Thumesnil, conquistando a 13ª posição em torneio de esgrima.

O último domingo, 19, foi marcado por uma surpreendente participação de Bruce Dickinson, vocalista da famosa banda de heavy metal Iron Maiden, em um torneio de esgrima na cidade de Fâches-Thumesnil, na França. O cantor, que desde a infância pratica o esporte, garantiu a 13ª posição entre 31 competidores na categoria veteranos.

O torneio teve como vencedor o esgrimista alemão Hans Martin Raeker, mas a performance de Dickinson chamou a atenção, especialmente por ele ter vencido o francês Pascal Jolyot, um ex-atleta olímpico com três medalhas, incluindo uma ouro.

Em entrevista ao jornal local La Voix du Nord, Dickinson comentou com bom humor sobre sua participação: “A última vez que estive aqui (em Lille) foi em 2000, com o Iron Maiden, para ensaiar nossa turnê mundial. Agora estou aqui para uma competição de esgrima – um florete veterano para pessoas mais velhas, como eu.” Ele ainda fez uma análise do desempenho de Jolyot, afirmando: “Ele não é ruim”.

A presença de Bruce Dickinson no torneio gerou repercussão local, com o prefeito de Fâches-Thumesnil, Patrick Proisy, destacando a importância do momento nas redes sociais: “Uma estrela internacional em Fâches-Thumesnil: Bruce Dickinson!!!”, postou o político em seu perfil no Facebook.

Enquanto isso, o Iron Maiden segue firme como uma das maiores bandas de heavy metal mundial. Recentemente, a banda foi tema de uma edição especial da Rolling Stone Brasil, que destacou os álbuns mais influentes do grupo, a forte presença da banda no Brasil e até curiosidades sobre o famoso avião de turnê do Iron Maiden.